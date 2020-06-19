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В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования

В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования

В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«В 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» открыто 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В регионе был специально разработан дизайн-проект фирменного стиля «Точка роста», в соответствии с которым во всех 28 центрах проведен косметический ремонт. В 2020–2022 годах мы планируем создание еще 35 таких центров», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в школах закупили специализированное оборудование: 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровые фотоаппараты, а также тренажеры-манекены для отработки навыков первой помощи. Там проводят обучение по основным и дополнительным программа цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

«Инфраструктура центра используется и во внеурочное время как общественное пространство для развития шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности», – добавили в пресс-службе.

В 2020 году на реализацию нацпроекта «Образование» в Ленинградской области направили 1,1 млрд рублей из федеральных, региональных и муниципальных средств.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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