В случае ЧС школьники и студенты пойдут на удалёнку

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, а также в случае введения повышенной готовности по всей России или в отдельных регионах обучение во всех учебных заведениях будет переводиться в электронный дистанционный формат. Это предполагают поправки в закон «Об образовании в РФ», которые вступают в силу 19 июня.

В онлайн-режим будут переводить обучение даже по тем специальностям, где в обычных условиях применение дистанционных технологий не разрешается. В условиях ЧС удалённо будут проводить и итоговую аттестацию в училищах и вузах.

При этом в такое время абитуриенты могут подавать документы в электронном виде.

В этом же пакете поправок есть новации в части целевого обучения. В частности, введены правила возмещения расходов государству на случай, если организация-заказчик, в которой обучался студент, не выполнит своих обязательств по его трудоустройству. Так, в этой ситуации вуз обязан возместить деньги, которые федеральный или региональный бюджет заплатил за обучение такого студента. Объём и сроки возмещения в федеральный бюджет установит Правительство, в бюджеты субъектов или муниципалитетов — органы власти соответствующего уровня.

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