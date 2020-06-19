В Совфеде считают, что статья Путина — только начало публикаций архивных сведений о войне

Лидия Мартынова

Статья Президента России, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, демонстрирует, что для движения в будущее надо разобраться с прошлым. Об этом «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В четверг, 18 июня в американском журнале The National Interest опубликована статья Владимира Путина — её русскоязычный вариант размещен на сайте Кремля 19 июня. В материале российского президента, в частности, приводятся факты истории, которые имели место вперед началом и в ходе Второй мировой войны с использованием уникальных архивных документов. В частности, указывается на роль Мюнхенского пакта о расчленении Чехословакии как одного из ключевых факторов начала войны.

Владимир Дажабаров отметил, что статья российского лидера «крайне актуальна и своевременна» — по словам сенатора, сегодня новые поколения жителей в различных странах все меньше знают о том, что на самом деле происходило в 30-х-40-х годах ХХ века.

«Например, о том, что СССР был последним государством в Европе, кто заключил с Германией пакт о ненападении — уже шли действия на Дальнем Востоке, а на западных границах немецкие части стояли практически вплотную к советским войскам. Между тем, Сталин не запятнал себя личными встречами с Гитлером, тогда как европейские лидеры считали его персоной грата», — заметил он.

Российский парламентарий не исключает, что статья «вызовет гнев» с некоторых странах — например в Польше, Великобритании, может быть во Франции. «Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, — заметил Владимир Джабаров.

При этом он считает, что в советское время была допущена «большая стратегическая ошибка», когда во имя сплочения стран соцлагеря закрывали глаза на те факты истории, когда против Красной армии боролись силы из этих стран.

«В частности, не хотели затрагивать роль Польши в расчленении Чехословакии, что, по сути, развязало руки Гитлеру, роль Румынии, Венгрии в борьбе против советских войск в ходе войны», — отметил сенатор.

При этом Владимир Джабаров считает, что «это только начало» и что «скоро могут быть вскрыты другие архивы».

«Время политеса уходит — чтобы двигаться в будущее, надо разобраться с прошлым. Тем более, когда кто-то хочет поставить Сталина и Гитлера в один ряд. А одна из новых партий в Германии предлагает ставить памятники солдата вермахта! Считаю, это аморальным, это не пройдет», — заявил сенатор.