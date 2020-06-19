В СПЧ рассказали, как победить фейки о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

Фото: president-sovet.ru

Активное информирование граждан о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции поможет снизить число ложных сообщений на эту тему. Такую точку зрения озвучил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Вопросам информационного сопровождения [голосования] будет уделяться очень большое внимание. Мы рекомендовали нашим коллегам в регионах создавать такие группы фейк- контроля, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, представителями политических партий и предоставлять СМИ объективную и проверенную информацию. Конечно, в этой связи необходимо усилить просветительскую работу", - сказал Брод в ходе заседания консультативной площадки c представителями научно- экспертного сообщества и наблюдателями в ЦИК.

Он также рассказал присутствующим на совещании об информационной атаке на всероссийское голосование. "Такие попытки продолжаются и по сей день. По всем этим фейкам и манипуляциям собран большой фактологический материал", - отметил член СПЧ.

Он добавил, что общественники будут находиться на постоянной связи с экспертами, наблюдателями и гражданами во время хода голосования.

"Я хотел бы общественников, правозащитников призвать к конструктивному подходу. Да, проблемы есть. Мы сейчас сами разбираемся по обращениям, связанным с принуждением к голосованию, но нужна конкретная фактура, мы будем обращать на это внимание правоохранителей и избирательной системы", - подчеркнул эксперт.

