Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В СПЧ рассказали, как победить фейки о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию

В СПЧ рассказали, как победить фейки о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: president-sovet.ru

Активное информирование граждан о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции поможет снизить число ложных сообщений на эту тему. Такую точку зрения озвучил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Вопросам информационного сопровождения [голосования] будет уделяться очень большое внимание. Мы рекомендовали нашим коллегам в регионах создавать такие группы фейк- контроля, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, представителями политических партий и предоставлять СМИ объективную и проверенную информацию. Конечно, в этой связи необходимо усилить просветительскую работу", - сказал Брод в ходе заседания консультативной площадки c представителями научно- экспертного сообщества и наблюдателями в ЦИК.

Он также рассказал присутствующим на совещании об информационной атаке на всероссийское голосование. "Такие попытки продолжаются и по сей день. По всем этим фейкам и манипуляциям собран большой фактологический материал", - отметил член СПЧ.

Он добавил, что общественники будут находиться на постоянной связи с экспертами, наблюдателями и гражданами во время хода голосования. 

"Я хотел бы общественников, правозащитников призвать к конструктивному подходу. Да, проблемы есть. Мы сейчас сами разбираемся по обращениям, связанным с принуждением к голосованию, но нужна конкретная фактура, мы будем обращать на это внимание правоохранителей и избирательной системы", - подчеркнул эксперт. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Покрытие Луной Венеры 19 июня: астрологи предостерегают о любовных катастрофах
Покрытие Луной Венеры 19 июня: астрологи предостерегают о любовных
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США
Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и
В СПЧ рассказали, как победить фейки о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию
В СПЧ рассказали, как победить фейки о грядущем голосовании по
Опубликованы секретные данные о первых днях Великой Отечественной войны
Опубликованы секретные данные о первых днях Великой Отечественной
Исследование показало, кто в России берет самые большие микрозаймы
Исследование показало, кто в России берет самые большие микрозаймы
Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах в США
Популярные соцсети отчитались о поисках российского следа в протестах
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
"Авито" сообщил о росте спроса на палатки и удочки
"Авито" сообщил о росте спроса на палатки и удочки

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Мониторинговая группа СПЧ будет наблюдать за ходом выборов в 11 регионах
"Это особый цинизм": в СПЧ раскритиковали намерения оппозиции устроить акции в преддверии 1 сентября
В СПЧ уличили движение "Голос" в передергивании фактов