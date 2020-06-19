В США назвали способ избежать второй волны коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Один из ведущих инфекционистов США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что есть способы избежать второй волны коронавируса. Он назвал их в интервью для The Washington Post.

По его мнению, повторное распространение инфекции осенью нельзя считать неизбежным. Такой ситуации можно миновать, если соблюдать определенные меры предосторожности: например, избегать массовых скоплений людей и использовать маски.

Фаучи также считает, что говорить о том, что в США уже началась вторая волна инфекции, рано, даже несмотря на рост заболеваемости в некоторых штатах. В связи с этим инфекционист раскритиковал тех, кто не соблюдает защитные меры. Он призвал американцев учитывать все риски и соблюдать все требования.

14 июня инфекционист рассказал, что США вернутся к нормальной жизни примерно через год. Он добавил, что очаги коронавируса удалось подавить в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Новый Орлеан, однако есть признаки того, что вирус распространяется быстрее. Фаучи отметил, что без мер по сдерживанию пандемии может и вовсе возникнуть новая полномасштабная вспышка.

По последним данным, в США более 2,18 миллиона зараженных коронавирусом. 118 420 человек умерли от вызванной им пневмонии COVID-19.