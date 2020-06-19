В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы. Такое мнение выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его слова приводит «Интерфакс».

«Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом», — отметил он. По его словам, многие из выявленных в Пекине случаев заражения были завезены из других стран.

Райан добавил, что, согласно предоставленным Китаем данным, вирус распространяется от человека к человеку. Также новый вирус не может передаваться от животных человеку.

Ранее власти столицы временно закрыли город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. С 19 июня приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.

15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,55 миллиона человек по всему миру. Более 456 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19. Еще более 4,2 миллиона излечились.