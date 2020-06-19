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Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках

Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынкахФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин проверил работу сельхозрынка в Одинцовском округе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 19 июня.

Он отметил, что большинство посетителей придерживаются новых санитарных правил, в частности носят маски и соблюдают дистанцию.

«Если кто-то пришел за покупками без маски, контролер акцентирует на этом внимание и подскажет, где приобрести средства индивидуальной защиты», — сказал министр.

По словам Разина, продажи продукции на сельскохозяйственных рынках вернулись к уровню, который наблюдался до введения ограничительных мер из-за коронавируса.

На рынке в Одинцовском округе работает государственная ветеринарная лаборатория. Также не базе рынка работает цифровая площадка «Подмосковный фермер». Она позволяет сделать заказ и оформить доставку продукции, которая реализуется на рынке, говорится на сайте областного правительства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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