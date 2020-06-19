Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин рассказал о будущем России «после Путина»

Володин рассказал о будущем России «после Путина»

Президент Владимир Путин заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.ру», рассуждая о том, что будет со страной «после Путина».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — заявил политик.

Отвечая на вопрос о президентских сроках и поправках в Конституцию по этому поводу, Володин отметил, что они вносились не конкретно под человека.

«Что касается президентских сроков, эта поправка не одной Валентины Терешковой. Это все жило в умах, и это была тема, которая для всех была крайне важна. Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры… Чем Путин», — добавил Володин.
# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по поправкам
Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по
Молния убила ребенка в Петербурге
Молния убила ребенка в Петербурге
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый отпуск
Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и отказался выходить на сцену
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»
Служба госбезопасности арестовала главу «Абхазавтодора»
Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Володин рассказал, почему хочет видеть Путина на выборах-2018
Володин надеется, что самый уважаемый в России и мире политик будет баллотироваться на президентских выборах
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Володин о самовыдвижении Путина: самый популярный политик опирается на всё общество