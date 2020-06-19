Володин рассказал о будущем России «после Путина»

Влада Некрасова

Президент Владимир Путин заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.ру», рассуждая о том, что будет со страной «после Путина».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — заявил политик.

Отвечая на вопрос о президентских сроках и поправках в Конституцию по этому поводу, Володин отметил, что они вносились не конкретно под человека.

«Что касается президентских сроков, эта поправка не одной Валентины Терешковой. Это все жило в умах, и это была тема, которая для всех была крайне важна. Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры… Чем Путин», — добавил Володин.