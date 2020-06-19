Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие всех выданных в этом году аттестатов

Алексей Вольцев

18 июня Минюст России зарегистрировал приказ Минпросвещения России от 17 июня 2020 года № 309 «О внесении изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – указано в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему получили выпускники 9-х классов российских школ с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестат с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получили выпускники, завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачет» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат с отличием выдается выпускникам 11-х классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).