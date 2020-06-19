Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи

Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи

Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Государственный Исторический музей полностью откроется для посетителей 1 июля, однако на данный момент можно посетить учреждение по предварительной записи и увидеть открывшуюся выставку "Медики в годы Великой Отечественной войны", сообщил журналистам в пятницу специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы открываем уникальную выставку, посвященную военным врачам в годы Великой Отечественной войны... Она представлена так концентрированно, так конкретно. Таких выставок никогда в истории нашей страны не было", - сказал он.

Иванов добавил, что среди военных медиков в годы войны было много погибших. "Врачи вытаскивали раненых с передовой линии, делали операции в боевых условиях, часто под бомбежками. 70% раненых советских солдат и офицеров были возвращены в строй - это квинтэссенция подвига военных врачей. 47 военных медиков были награждены званиями Героев Советского Союза. Поэтому, я думаю, эта выставка будет с интересом воспринята, когда музей полностью откроется. Кстати, сейчас музей частично открыт - по предварительной записи небольшие группы в составе не более пяти человек уже завтра могут ознакомиться с экспонатами этой выставки, а с 1 июля уже мы ждем всех", - рассказал он.


По словам директора музея Алексея Левыкина, это уникальный проект, который символизирует собой и память о тех сотрудниках музея, которые работали в музее в годы ВОВ. "Большая часть того, что представлено на этой выставке, было собрано с 1941 по 1945 год", - отметил Левыкин, добавив, что для врачей выставка будет работать бесплатно.


Выставка посвящена подвигу медицинских работников, самоотверженно выполнявших свой долг во время Великой Отечественной войны. На ней будут представлены материалы из фондов Исторического музея, медицинских музеев и частных собраний, большинство из которых экспонируется впервые: фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной фотографии
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи
В Подмосковье откроют все магазины
В Подмосковье откроют все магазины

Топ на сегодня

Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире
Названо число подвергающихся насилию несовершеннолетних в мире

Еще по теме

Государственный исторический музей два дня будет работать бесплатно
В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне
Песков заявил, что Иванов ведет активную работу по вопросам экологии
Иванов: России необходимо развивать экологическое воспитание и просвещение