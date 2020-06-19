Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи

Лидия Мартынова

Государственный Исторический музей полностью откроется для посетителей 1 июля, однако на данный момент можно посетить учреждение по предварительной записи и увидеть открывшуюся выставку "Медики в годы Великой Отечественной войны", сообщил журналистам в пятницу специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мы открываем уникальную выставку, посвященную военным врачам в годы Великой Отечественной войны... Она представлена так концентрированно, так конкретно. Таких выставок никогда в истории нашей страны не было", - сказал он.

Иванов добавил, что среди военных медиков в годы войны было много погибших. "Врачи вытаскивали раненых с передовой линии, делали операции в боевых условиях, часто под бомбежками. 70% раненых советских солдат и офицеров были возвращены в строй - это квинтэссенция подвига военных врачей. 47 военных медиков были награждены званиями Героев Советского Союза. Поэтому, я думаю, эта выставка будет с интересом воспринята, когда музей полностью откроется. Кстати, сейчас музей частично открыт - по предварительной записи небольшие группы в составе не более пяти человек уже завтра могут ознакомиться с экспонатами этой выставки, а с 1 июля уже мы ждем всех", - рассказал он.

По словам директора музея Алексея Левыкина, это уникальный проект, который символизирует собой и память о тех сотрудниках музея, которые работали в музее в годы ВОВ. "Большая часть того, что представлено на этой выставке, было собрано с 1941 по 1945 год", - отметил Левыкин, добавив, что для врачей выставка будет работать бесплатно.

Выставка посвящена подвигу медицинских работников, самоотверженно выполнявших свой долг во время Великой Отечественной войны. На ней будут представлены материалы из фондов Исторического музея, медицинских музеев и частных собраний, большинство из которых экспонируется впервые: фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды и другие.