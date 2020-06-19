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За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди

За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
Очереди в магазины одежды Uniqlo в Японии выстроились в первый день продаж масок Airism, ко второй половине дня в свободной продаже их уже не было, передает корреспондент РИА Новости.

"С утра было очень много людей. Ждали около 20 минут, чтобы войти. Но ближе к 11.30 стало свободно. Наверное, завтра будет больше людей, так как выходной", - сказала РИА Новости сотрудница головного магазина в Осаке на станции Умэда.

# В мире
По материалам: ria.ru

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