Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Июнь в самом разгаре, и астрологи спешат предупредить: впереди нас ждет очень событийная неделя. Прислушайтесь к советам звезд, чтобы обойти все трудности наступающих дней.

По прошествии нескольких летних недель чувство новизны и энтузиазма слегка сошло на нет. На этой неделе может показаться, что перемены позади. Эксперты сайта dailyhoro.ru спешат обрадовать: подобные ощущения ошибочны. Напротив, как раз сейчас заканчиваются негативные астрологические тенденции, связанные с Венерой, а за ними следует волна счастья. Даже ретроградный Меркурий сыграет на руку, позволив трезвее взглянуть на свою жизнь и увидеть новые пути к успеху.

Женщина-Овен

На этой неделе планеты, вступая в разнообразные аспекты друг с другом, будут менять настроение Женщин-Овнов и их планы, напустив тумана в самые разные сферы жизни. Астрологи предлагают затаиться и не принимать важных решений 22-24 июня. В эти даты отдых и небольшая легкомысленность одобрены звездами. С 25 по 28 июня просматриваются отличные шансы улучшить свою жизнь, особенно в сфере личных отношений. Овнам не стоит обрывать связь с близкими: именно от семьи придет поддержка, которая позволит удержаться на плаву в сложные моменты.

Женщина-Телец

На этой неделе женщин-Тельцов ждут перемены, в первую очередь затрагивающие карьеру. Событий, особенно в начале недели, будет много, и все они заставят задуматься над волнующими вопросами. Ретроградный Меркурий поможет оглянуться в прошлое, исправить ошибки и пересмотреть жизненные приоритеты. Астрологи не советуют отказываться от амбициозных целей: все самое значительное начинается с мелочей, поэтому, предпринимая даже маленькие шаги, можно привлечь желаемое. Помня об этом, Тельцы сохранят веру в лучшее, и конец июня пройдет на позитивной волне.

Женщина-Близнецы

Наступающая неделя принесет женщинам-Близнецам ветер перемен. Звезды подсказывают: будет много событий, как приятных, так и не особо, а самым уязвимым местом станет денежная сфера. Но трудности помогут проснуться и активизировать внутренние силы. Ретроградное движение Меркурия заставит вернуться мыслями в прошлое: есть риск столкнуться с похожими обстоятельствами и проблемами. Прошлый опыт и интуиция позволят найти выход даже из безвыходной ситуации.

Женщина-Рак

Вселенная предупреждает представительниц Рака: ситуация в личной жизни требует контроля — туда могут прокрасться неприятные сюрпризы. Звезды советуют обратить внимание на проблемы любимого человека, детей и родителей и по возможности оказать им практическую помощь. В остальном неделя подарит приятные перемены в плане работы, карьеры и денег. Правда, для этого придется быть активными, инициативными, целеустремленными и решительными.

Женщина-Лев

Женщин-Львиц ждет приятная и удачная неделя. Планеты создадут все условия для того, чтобы улучшить настоящее. Астрологи предлагают взглянуть под другим углом на проблемные ситуации или обратиться за советом к близким людям — это поможет найти практичное решение многих проблем. И самое главное: конец июня — не для кропотливой работы, бытовых дел и скучных занятий, а для самих себя. Поэтому стоит выделить время на духовные практики и прислушаться к своему сердцу: оно подскажет, как переиграть прошлое и стать счастливее.

Женщина-Дева

Активизация ретроградного Меркурия сулит переворот в сфере карьеры и денег. Планета будет готова запустить в жизнь женщин-Дев как новые возможности, так и ощутимые убытки. Заинтересованным в успехе женщинам стоит стать разборчивее и обращать внимание только на серьезные дела. Если в начале недели у них будет шанс избежать неприятностей, то ближе к концу недели предугадать исход событий станет практически невозможно. Девы могут закончить неделю как победительницами, так и проигравшими.

Женщина-Весы

В конце июня на горизонте забрезжит свет, и женщины-Весы смогут ожидать хорошие перемены. Эта неделя подарит несколько счастливых событий, когда для достижения успеха совпадут все обстоятельства. Проблемы может доставить неуверенность в себе, а также трата сил на незначительные вещи. Астрологи советуют соблюдать баланс во всем: не стоит тратить силы на несущественные победы, как не стоит бороться в ветряными мельницами. Путь к гармонии с 22 по 28 июня будет лежать через понимание своих целей и приоритетов.

Женщина-Скорпион

Грядущая неделя принесет представительницам Скорпиона хорошие новости и перспективные возможности. Наиболее знаковые дни — вторник, среда и суббота. В это время влияние планет будет усиленным, что обещает удачное стечение событий. Главное — не закрываться от общения, не демонстрировать безучастность и темные стороны личности, тогда звезды сведут с нужными людьми, подарят необходимые условия для успеха, подскажут пути решения проблем.

Женщина-Стрелец

На этой неделе женщины-Стрельцы будут готовы поражать и удивлять. Планеты прибавят им энергии, активности, решительности и обаяния. Начиная с понедельника и до пятницы Стрельцы точно смогут достичь намеченных на неделю целей. Астрологи советуют поработать над своими планами, включив в список наиболее важные задачи. Пока активные планеты обладают мощной энергией, стоит воспользоваться шансом вложить ее в исполнение своих желаний. При твердой позиции получится заметить первые успехи уже в начале июля.

Женщина-Козерог

По гороскопу представительницам Козерога нужно избегать скучных дел и неприятного общения. В противном случае негатив может распространиться на все сферы жизни, что очень опасно, учитывая активизацию на небе ретроградного Меркурия. Звезды советуют всеми силами сохранять контроль над эмоциями и избегать стрессовых ситуаций. Сбросить негатив помогут работа, духовные практики, танцы и ритуалы. За исключением редких неприятных моментов, неделя пройдет благополучно, предоставив шанс расширить сферу влияния, улучшить отношения и найти прибыльное занятие по душе.

Женщина-Водолей

Женщины, рожденные под эгидой Водолея, рискуют провести конец июня в задумчивом, слегка напряженном эмоциональном состоянии. Во многом это будет вина ретро-Меркурия, но у астрологов есть решение: постарайтесь уделить время себе и своим мыслям, чтобы распутать клубок информации и чужих слов и разгадать подсказки судьбы. Что касается инициатив и смелых решений, то с ними лучше повременить, поставив в приоритет рутинные дела и повисшие домашние проблемы.

Женщина-Рыбы

Стабильное влияние планет-покровителей принесет женщинам-Рыбам необычные изменения в привычной жизни. По словам астрологов неделя будет богата на недвусмысленные предложения и острые эмоции. Но не стоит торопиться, сейчас основная задача — выбрать то, что поможет стать счастливой. Время активности наступит в первых числах июля, до этого лучше не принимать судьбоносных решений. Куда полезнее будет потратить неделю на оттачивание имеющихся навыков и тренировку интуиции — это поможет не упустить свою удачу.