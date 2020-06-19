Зои Кравиц рассказала о съемках "Бэтмена" и назвала игру Роберта Паттинсона великолепной

Анастасия Иванова

"Каждый раз, когда я вижу его в костюме Черного рыцаря, я буквально верю в реальность этого супергероя. Паттинсон великолепен в образе Бэтмена!", — сказала Зои Кравиц, которая сыграет в "Бэтмене" Женщину-кошку.Паттинсон, как отмечают многие именитые кинокритики, уже давно перерос образ "сладкого" вампира из "Сумерек", и доказал на практике, что ему под силу серьезные и драматические роли. Соответственно, можно не сомневаться в том, что игра Паттинсона не разочарует поклонников Черного рыцаря.Напомним, релиз грядущего "Бэтмена" намечен на первое октября 2021-го года — премьеру сдвинули с 25-го июня из-за ситуации с коронавирусом. Будем надеяться, что график не будет меняться снова и фильм выйдет в намеченный срок.Режиссером картины стал Мэтт Ривз, известный фильмами "Планета обезьян: Революция", "Впусти меня. Сага" и Монстро", а также сериалами "Убеждение", "Святой дозор" и "Скрещивание Гидеона". Кроме Паттинсона и Кравиц, в новом фильме о Бэтмене засветятся Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Сёркис, Джон Туртурро и другие.