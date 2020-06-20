Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

7 секретов настоящей хозяйки

7 секретов настоящей хозяйки

Сколько денег мы тратим на то, чтобы правильно вести хозяйство, чтобы вещи дольше не теряли привлекательный вид, чтобы в доме было чисто и уютно. Не у всех это получается. А тем, у кого не все гладко — мы поможем своими секретами.


Если вы поставили горячую тарелку на полированную поверхность, то, скорее всего на этой поверхности останется белый след. Не пытайтесь его оттереть или замазать — он все равно будет виден. Смешайте немного спирта и растительного масла, капните на пятно и хорошенько натирайте шерстяной тканью, круговыми движениями. Трите и добавляйте средство до тех пор, пока пятно полностью исчезнет.
Чтобы паркетные поле не тускнели, но при этом всегда выглядели чисто и блестели, протирайте их холодной водой, с добавлением ложечки глицерина. Ни в коем случае не мойте паркет не только горячей, но даже теплой водой. Берегите свои красивые полы.
Если на вашей кухне деревянные шкафчики, то вы знаете, как хорошо они впитывают запахи. А самое главное, как трудно эти запахи оттуда выветрить. Достаточно один раз в неделю протирать стенки шкафчиков водой с добавлением уксуса, и в них не останется никаких посторонних запахов.
Если вы любите, чтобы сервировка вашего стола всех поражала, то знаете, что большую роль в этом играют сервировочные ножи. Чтобы они по-настоящему сверкали, начистите их сырым картофелем. Стол будет выглядеть по-царски.
Хрусталь нельзя мыть в горячей воде. На его стенках образуется мелкая паутинка трещин, которая не видна нашим глазам, но создает общую видимость тусклости. Хрусталь кажется старым и грязным одновременно. Мыть его следует только в холодной воде, а с добавлением капельки синьки — вы получите суперблеск.



Хромированные поверхности или детали ничем не натирают. Их просто протирают тряпочкой, которая смочена в слабом мыльном растворе.
Если вам предстоит вымыть гору стеклянной посуды, и вы хотите добиться настоящей прозрачности, то замочите ее, а в воду добавьте немного крупной соли. Посуда станет, как слеза.
Наверное, все любят в жаркий день выпить холодного напитка с кубиками льда. Но очень нервирует то, что формочка со льдом постоянно примерзает. Этого легко избежать. Перед тем, как ставить формочку в мороз, натрите ее свечой.

Надеюсь, что такие повседневные секреты пригодятся любой хозяйке. И все вокруг заметят, сколько всего полезного вы знаете.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные изменения многим Знакам Зодиака
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Известного американского актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Известного американского актера обвинили в изнасиловании
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии
США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над вооружениями
США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над
В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом
Что пишут в Телеграме: 19 июня
Что пишут в Телеграме: 19 июня
В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19
В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19
Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019
Путин рассказал о своей работе
Путин рассказал о своей работе
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

Еще по теме

Что нужно знать, чтобы быть хорошей хозяйкой?
Секреты хозяйки на кухне
Копилка золотых советов любой хозяйке
Лето, солнце и зеленые пятна от травы на джинсах. Что делать?