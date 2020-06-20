7 секретов настоящей хозяйки

Анастасия Иванова

Сколько денег мы тратим на то, чтобы правильно вести хозяйство, чтобы вещи дольше не теряли привлекательный вид, чтобы в доме было чисто и уютно. Не у всех это получается. А тем, у кого не все гладко — мы поможем своими секретами.

Если вы поставили горячую тарелку на полированную поверхность, то, скорее всего на этой поверхности останется белый след. Не пытайтесь его оттереть или замазать — он все равно будет виден. Смешайте немного спирта и растительного масла, капните на пятно и хорошенько натирайте шерстяной тканью, круговыми движениями. Трите и добавляйте средство до тех пор, пока пятно полностью исчезнет.Чтобы паркетные поле не тускнели, но при этом всегда выглядели чисто и блестели, протирайте их холодной водой, с добавлением ложечки глицерина. Ни в коем случае не мойте паркет не только горячей, но даже теплой водой. Берегите свои красивые полы.Если на вашей кухне деревянные шкафчики, то вы знаете, как хорошо они впитывают запахи. А самое главное, как трудно эти запахи оттуда выветрить. Достаточно один раз в неделю протирать стенки шкафчиков водой с добавлением уксуса, и в них не останется никаких посторонних запахов.Если вы любите, чтобы сервировка вашего стола всех поражала, то знаете, что большую роль в этом играют сервировочные ножи. Чтобы они по-настоящему сверкали, начистите их сырым картофелем. Стол будет выглядеть по-царски.Хрусталь нельзя мыть в горячей воде. На его стенках образуется мелкая паутинка трещин, которая не видна нашим глазам, но создает общую видимость тусклости. Хрусталь кажется старым и грязным одновременно. Мыть его следует только в холодной воде, а с добавлением капельки синьки — вы получите суперблеск.





Хромированные поверхности или детали ничем не натирают. Их просто протирают тряпочкой, которая смочена в слабом мыльном растворе.Если вам предстоит вымыть гору стеклянной посуды, и вы хотите добиться настоящей прозрачности, то замочите ее, а в воду добавьте немного крупной соли. Посуда станет, как слеза.Наверное, все любят в жаркий день выпить холодного напитка с кубиками льда. Но очень нервирует то, что формочка со льдом постоянно примерзает. Этого легко избежать. Перед тем, как ставить формочку в мороз, натрите ее свечой.

Надеюсь, что такие повседневные секреты пригодятся любой хозяйке. И все вокруг заметят, сколько всего полезного вы знаете.