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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Его слова приводит издание StarHit.

Он рассказал о желании семьи Захарова «заработать». «Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — отметил адвокат.

Пашаев добавил, что Ефремов «по-человечески» хотел помочь родственникам Захарова. Он добавил, что актер сильно страдает, однако, если бы потерпевшая сторона приняла его помощь, Ефремову «морально было бы чуть проще». «Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — подчеркнул адвокат артиста. Он добавил, что намерен обсудить это с Ефремовым в ходе «жесткого и конкретного» разговора.

Ранее Пашаев сообщил, что семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, передумала насчет денег. Он отмечал, что соответствующий вопрос якобы готов обсуждать брат водителя. По словам Пашаева, родственник погибшего «готов на все», если разрешит адвокат семьи Захарова. Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский позже сообщил, что они не соглашались на компенсацию. Он заявил, что накануне, 16 июня, брату погибшего звонил адвокат артиста, однако тот сообщил ему, что договариваться о встрече необходимо с адвокатом семьи.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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