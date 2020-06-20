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Аксёнов высказался о вероятности второй волны COVID-19 в Крыму

Аксёнов высказался о вероятности второй волны COVID-19 в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался по поводу вероятности повторной вспышки коронавирусной инфекции на полуострове в связи с открытием курортного сезона, сообщают региональные издания.

Аксёнов выразил уверенность, что COVID-19 станет обычной болезнью по типу простуды, и человечеству уже не удастся полностью от него избавиться. В этих условиях людям просто нужно будет научиться жить и работать, соблюдая новые правила.

Также глава РК добавил, что низкий уровень заболеваемости на полуострове связан с соблюдением крымчанами всех мер профилактики и строгой самодисциплине, однако и сейчас необходимо продолжать соблюдать предписания и беречься.

Ранее Южный Федеральный писал о снятии с 15 июня в Крыму режима самоизоляции и отмене обсервации для туристов. Также с 1 июля крымский полуостров станет доступен для туристов с материковой части России.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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