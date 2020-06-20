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Александр Цекало устроил романтический праздник в честь дня рождения жены Дарины Эрвин

Александр Цекало устроил романтический праздник в честь дня рождения жены Дарины Эрвин

Карантинные меры по всему миру ослабляют, а люди возвращаются к нормальному образу жизни, где день рождения — это повод увидеться с самыми близкими людьми. В минувшую пятницу жена 59-летнего Александра Цекало, живущая вместе с ним в США, отпраздновала день рождения — модели и художнице Дарине Эрвин исполнилось 29 лет. Как рассказала она в инстаграме, ей наконец-то удалось встретиться с друзьями, которых она не видела несколько месяцев.


Александр Цекало и Дарина Эрвин


Александр Цекало


Александр устроил супруге романтический праздник: днем они катались и обедали на яхте, где под гитару он пел для любимой песни собственного сочинения. А вечером их ждал ужин в ресторане в компании друзей. Сфотографировавшись с беременной подругой, Дарина словно задумалась о том, чтобы тоже стать мамой.


Дарина Эрвин (справа) с подругой


У Александра Цекало есть двое детей от предыдущего брака с Викторией Галушкой, 11-летня дочь Александра и семилетний сын Михаил. В браке со своей второй женой Лолитой Милявской Цекало стал отцом дочери Евы, которой сейчас 21 год.

Брак с Дариной Эрвин для Александра — четвертый. Об их романе пресса узнала два года назад, а в начале 2019 года пара поженилась в Беверли-Хиллз.


Дарина Эрвин и Александр Цекало с друзьями


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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