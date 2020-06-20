Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии системы ПВО NASAMS

Влада Некрасова

Батальон противовоздушной обороны Вооруженных сил Литвы получил приобретенные у Норвегии системы ПВО средней дальности (передвижные зенитно-ракетные комплексы) NASAMS, сообщает Obzor.lt.

«С приходом этих систем усилена защита воздушного пространства Литвы. Объединяя все компоненты ПВО в единое целое, мы сможем достичь хорошего результата, который заставит потенциальных противников переосмыслить свои намерения. А нам это придаст больше безопасности и предоставит больше свободы действий», — сказал главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

NASAMS — самая распространенная система ПВО средней дальности в государствах НАТО, она используется и для защиты Белого дома. Как утверждают литовские военные, приобретенная система — новейшая. Системы NASAMS третьего поколения сейчас находятся на вооружении только в армиях Литвы и страны-производителя данных систем — Норвегии.

В связи с приобретением NASAMS модернизирована и используемая сейчас в ВС Литвы система ПВО ближней дальности RBS-70. Обе системы будут интегрированы в единую ПВО Литвы.

Подготовка литовских специалистов для работы с NASAMS в соответствии с разработанными ВС Норвегии и заводом Kongsberg Defence & Aerospace методикой и программами уже началась в конце прошлого года в Норвегии.

Дальнейшая подготовка будет осуществляться в Литве, где норвежские специалисты продолжат работу в самом батальоне ПВО. Планируется, что до 2021 года будет завершена подготовка персонала и начата интеграция нового литовского вооружения в единую систему ПВО НАТО.

Литва купила системы NASAMS на основании договора, подписанного Министерством обороны и норвежской компании Kongsberg 26 октября 2017 года, стоимость приобретенных Вильнюсом систем ПВО составила € 110 млн. В 2018-м Литва закупила дополнительные комплексы NASAMS.