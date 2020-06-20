Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Всего в мае в РФ было выдано около 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. Это примерно в два раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тысячи кредитов на 46,3 миллиарда), но при этом в два раза больше, чем в апреле – в первом месяце принятия карантинных мер (13,8 тысячи кредитов на 11 миллиардов рублей).
Кроме того, за апрель-май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тысяч рублей и составила около 770 тысяч.
Вместе с тем объем рынка новых легковых автомобилей в мае уменьшился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 тысячи машин (в мае 2019 года – 117,8 тысячи), подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и агентстве "Автостат".