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Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года

Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Рынок автокредитования начал восстанавливаться с окончанием режима самоизоляции и снятием коронавирусных ограничений. Выдачи кредитов в мае более чем в два раза превысили апрельские значения, показал опрос крупнейших банков, проведенный РИА Новости. И участники рынка ожидают, что спрос на автокредиты может вернуться к уровню прошлого года уже в июне.

Всего в мае в РФ было выдано около 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. Это примерно в два раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тысячи кредитов на 46,3 миллиарда), но при этом в два раза больше, чем в апреле – в первом месяце принятия карантинных мер (13,8 тысячи кредитов на 11 миллиардов рублей).

Кроме того, за апрель-май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тысяч рублей и составила около 770 тысяч.


Вместе с тем объем рынка новых легковых автомобилей в мае уменьшился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 тысячи машин (в мае 2019 года – 117,8 тысячи), подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и агентстве "Автостат".

# Россия
По материалам: ria.ru

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