Белоруссия — страна, победившая «коронапсихоз»?

Анастасия Иванова

Выступая 16 июня перед трудовыми коллективами Гродно, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт его страны в борьбе с коронавирусной инфекцией уже стал «достоянием всего мира», а Всемирный банк готов даже выделить $ 300 млн для того, чтобы Минск поделился подробностями своей тактики. Подобные заявления белорусского лидера за период пандемии Covid-19 не новы. Он и ранее говорил о том, что ситуация в Белоруссии стала интересна мировому сообществу, так как здесь не пошли по рекомендованному Всемерной организацией здравоохранения (ВОЗ) пути, предпочтя не закрывать страну на карантин. При этом в Минске всегда напоминали о том, что не только Белоруссия решила действовать по подобному сценарию, приводя в пример Швецию.

Белорусские власти неоднократно подчеркивали, что сумели не допустить высокой смертности от коронавируса в стране благодаря тому, что здесь сохранилась советская система здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры для борьбы за каждую человеческую жизнь. Согласно официальной позиции главы белорусского Минздрава Владимира Караника, справиться с заболеванием помогает то, что «в отличие от большинства европейских стран, в Белоруссии сохранили санитарно-эпидемиологическую службу, также страна обеспечена медиками, коечным фондом, точками доступа кислорода, аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — ИА Newstes), достаточным уровнем лабораторной диагностики».

«В целом низкая летальность у пациентов с коронавирусной инфекцией в республике объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов, эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов. Также низкую смертность от инфекции Covid-19 объясняют и действенные эпидемиологические меры по защите уязвимых групп населения — лиц пожилого и старческого возраста, а также имеющих некоторые хронические заболевания», — заметили ранее в белорусском ведомстве.

Формально то, что Белоруссии действительно удалось переломить ситуацию, и с конца мая страна находится на плато, подтверждается официальной статистикой. За последние недели уровень заболеваемости в республике коронавирусом стал постепенно снижаться, а количество выздоровевших, наоборот, резко увеличилось. Например, на 19 июня в Белоруссии уже 13 день официально наблюдалось превышение количества излечившихся от Covid-19 над вновь выявленными заболевшими. Было зафиксировано всего 57 333 случая заражения, что составило прирост за сутки 676 человек (+1,2%). При этом выздоровело 35 275 пациентов или 1 252 за последние сутки (+3,6%). Умерли при таком уровне заболеваемости 337 больных. Всего в стране было проведено 821 887 тестов, что по-прежнему является одним из самых высоких показателей на постсоветском пространстве. При этом стоит отметить, что уровень смертности в 4−7 человек в сутки, даже несмотря на снижение уровня заболеваемости, остается прежним. Это, в совокупности с рядом иных причин, в том числе стабильным с конца апреля приростом заболевших около 900 человек в день, уже давно поставило под вопрос правдивость приводимой белорусскими властями информации о реальной ситуации в стране.

Стоит напомнить, что в Белоруссии официально не был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи распространением коронавирусной инфекции, хотя первый заболевший здесь был зафиксирован еще до объявления пандемии в конце февраля. На фоне паникующей Европы, Белоруссия фактически превратилась чуть ли не в самую либеральную страну, где не были урезаны права и свободы человека. Как известно, белорусские учебные заведения формально продолжили работать, прошел ряд крупных массовых мероприятий, в том числе Общереспубликанский субботник и парад Победы в Минске, продолжилось большинство спортивных чемпионатов, а границы республика оставила открытыми. Официально объяснялось это тем, что закрытие страны на карантин приведет к серьезным проблемам в экономике, из-за чего «жрать» будет нечего. И такая позиция белорусского лидера в начале пандемии объяснялась довольно просто — на фоне продолжающейся экономической рецессии и предстоящих 9 августа выборов президента, останавливать любую неполитическую активность в стране, грозило серьезными социально-экономическими потрясениями. Более того, необходимо помнить, что в Белоруссии около половины занятых работает на государственных предприятиях или являются госслужащими, и отправка их на карантин должна была оплачиваться государством, у которого на это просто нет денег. В совокупности с невозможностью выйти на улицу это могло породить в белорусском обществе высокий уровень напряженности, который вполне мог спровоцировать массовые протесты и проблемы на президентских выборах. Поэтому власти республики приняли решение официально не вводить карантин, публично демонстрируя людям, что никакой серьезной опасности в стране нет, а все это «коронапсихоз», который кому-то выгоден. Александр Лукашенко лично стал лидером данного мнения, публично выступая на публике, не нося маску, здороваясь как и прежде, и советуя белорусам, то ли в шутку, то ли в серьез, лечиться водкой, сливочным маслом, дышать дымом костра и кататься на тракторе

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте, водкой надо не только руки мыть, но и в пересчете на чистый спирт принимать 40−50 грамм, травить этот вирус. Но не на работе… Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно посмотреть, как люди на тракторе работают и никто не говорит про вирусы. Трактор вылечит всех», — заявлял в марте белорусский лидер.

В то же время, пока официальные СМИ и руководство республики говорило о том, что коронавирус не страшнее других болезней, система здравоохранения и сами белорусы оказались втянуты в серьезную с ним борьбу. Не смотря на то, что карантин официально введен не был, страна в том или ином виде на него перешла. Так, уже с середины марта многие частные компании по своей инициативе перевели работников на удаленную работу. В школах после затянувшихся на три недели каникул разрешили не посещать уроки и учиться удаленно. Схожий подход был организован и в большинстве белорусских ВУЗов. Согласно различным опросам, около двух третей белорусов стали чаще мыть руки, а половина прекратила посещение общественных мероприятий. На улицах и в общественном транспорте стало меньше людей. Из-за отсутствия зрителей были отменено большинство концертов и спектаклей, а кафе, бары и кинотеатры стали либо закрываться, либо сокращать время своей работы.

Одновременно, белорусские медики предприняли ряд мер, направленных на предупреждение распространения инфекции. В Белоруссии стали госпитализировать не только с пневмонией, но и всех больных, даже с легкими симптомами коронавируса. Кроме того, в больницы стали привозить людей первого и даже второго уровня контактов. Одновременно в стране возникло множество волонтерских инициатив, которые занялись сбором средств для медиков, готовкой еды, пошивом средств индивидуальной защиты и прочим. В целом, белорусское общество и Минздрав проявили сплоченность, несмотря ни на какие заявления со стороны чиновников. И, как считают эксперты, именно это и позволило без официального карантина избежать развития в Белоруссии негативного сценария, который для нее рисовали многие. По официальным данным, в стране не произошло резкой вспышки заболеваемости даже после прошедших массовых мероприятий, так как на них белорусы в массе своей просто не пошли.

Ситуация начала меняться с конца мая — начала июня и стала носить двойственный характер. С одной стороны, как уже указывалось выше, по официальной статистике, заболеваемость Covid-19 пошла на спад. Это уже привело к тому, что на улицах и в общественных местах стало появляться все больше белорусов, бары и рестораны снова стали заполняться посетителями, заработали аттракционы, кинотеатры и развлекательные центры. В Минске после двухмесячного перерыва открылся сначала один аквапарк, а затем и второй под открытым небом.

Параллельно с этим, государственные СМИ продолжили рассказывать о том, как отлично справляется с ситуацией белорусская система здравоохранения, и граждане могут ни о чем не беспокоиться. Более того, демонстрируя полный контроль над ситуацией, Минздрав Белоруссии начал постепенно изменять правила оказания медицинских услуг по борьбе с коронавирусом. Например, в конце мая ведомство внесло изменения в протоколы оказания лечения пациентов с Covid-19, а также в принципы тестирования. Было отмечено, что при легком течении коронавируса пациенту могут закрыть больничный уже через 14 дней после появления клинических симптомов, так как «в литературе не описано случаев инфицирования пациентов через 21 день от момента диагностирования процесса появления клиники при легких формах заболевания, а также то, что носительство не свидетельствует о способности заражать». Примечательно, что позже появилось еще одно постановление о том, что перед выпиской из больницы тестировать методом ПЦР будут только в том случае, если человека переводят на медицинскую реабилитацию или на санаторно-курортное лечение. Если же пациент лечился в больнице и у него нет клинических симптомов болезни, то его могут выписать или перевести на амбулаторное лечение после экспресс-теста на антитела.

При этом стоит заметить, что 15 июня правительство Белоруссии постановило, что коронавирус внесен в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, а также лечебным питанием. В Минздраве, комментируя данное положение, отметили, что в настоящее время часть пациентов с инфекцией Covid-19 «получают лечение на дому». К ним в Белоруссии стали относить «пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, в том числе нетяжелой пневмонией». Учитывая это обстоятельно, тот факт, что белорусские больницы перестали испытывать чрезмерную нагрузку из-за эпидемии коронавируса, становится вполне объяснимым.

Последнее, как и то, что власти Белоруссии в последнее время все больше стали говорить о возможной повтороной волне коронавируса и проблемах в будущем, является второй стороной происходящего сегодня в Белоруссии. Несмотря на официальную статистику, демонстрирующую позитивную динамику, заявления и действия белорусских властей стали вызывать тревогу, чего не было даже в апреле или мае. Так, Министерство образования республики фактически запретило все развлекательные мероприятия по проведению выпускных вечеров, разрешив только торжественное вручение аттестатов. Министр здравоохранения Белоруссии заявляя, что может быть и вторая волна, предпочитает не говорить о том, какая в стране наблюдается смертность от пневмоний, ссылаясь на необходимость подсчетов по итогам полугодия. Ведущие эпидемиологи, в частности доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Коломиец, стали подчеркивать, что в стране нельзя отказываться от социального дистанцирования и других мер, так как «ничего само собой никуда не уйдет». По ее мнению, в Белоруссии есть только «ростки надежды, которые проросли и еще слишком слабые, чтобы мы себя вели беспечно».

Кроме того, в ряде белорусских городов вдруг стали официально вводить масочный режим. Например, с 19 июня такое положение вводится в Бобруйске. Теперь в общественных местах, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование, люди должны находиться в масках. Ранее подобный режим по своей инициативе ввели в Ивьевском районе Гродненской области (носит рекомендательный характер), Кировском районе Могилевской области, Браславском районе Витебской области и т. д. Во всех этих случаях необходимость введения подобных мер обуславливалась «ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе», о чем в центральные СМИ республики не сообщают.

Не придает особого оптимизма и позиция международных организаций, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения. Как отметил 12 июня официальный представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев, ситуация с Covid-19 в республике выглядит серьезной, а сама страна «находится в стадии локальной передачи вируса». При этом еще весной заявления чиновников этой организации были куда более оптимистичными, а официальная статистика не ставилась ВОЗ под сомнение. Теперь же, пусть и косвенно, Бердыклычев усомнился в том, что методы подсчета случаев заражения коронавирусом и смертности от него в Белоруссии соответствуют реальности. Ситуацию подогревают и не прекращающиеся материалы в СМИ о том, что добиться лечения от коронавируса в стране практически невозможно, коронавирусную инфекцию в качестве диагноза местные врачи ставят крайне редко, а в свидетельствах о смерти Covid-19 упорно отказываются указывать. Последнее официально в Белоруссии объясняется тем, что основой для постановки патологоанатомами причины смерти от коронавируса является наличие патоморфологической картины с лабораторным подтверждением Covid-19. При этом, в отличие от инструкции ВОЗ по кодированию причины смерти, где рекомендуется использовать коды U07.1 (Covid-19 и вирус идентифицирован) и U07.2 (Covid-19 и вирус не идентифицирован, но вероятен и есть подозрения), в Белоруссии используют код B97.2, который означает, что коронавирус стал основной причиной смерти.

Кроме того, низкую летальность Минздрав республики объясняет еще и тем, что в стране проводится ранняя диагностика и выявление инфекции у людей, которые не имеют симптомов, а также «эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов» и «действенными эпидемиологическими мерами по защите уязвимых групп населения — лиц пожилого и старческого возраста, а также имеющих некоторые хронические заболевания». При этом подробный анализ летальности в стране планируют провести только тогда, когда пандемия закончится.

Складывающаяся в Белоруссии ситуация с Covid-19 уже неоднократно становилась темой для самых ожесточенных споров, в том числе, и в России. Например, инцидент случился 10 июня на международной онлайн-конференции, которую проводили Российская академия наук и Национальная академия наук Белоруссии. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова раскритиковала современную организацию российского здравоохранения, в том числе работы Роспортебнадзора, поставив в пример Белоруссию и ее опыт борьбы с коронавирусм. В ответ, в жесткой форме экс-глава Госсанэпиднадзора РФ Геннадий Онищенко заявил, что она «не тот специалист, который будет рассуждать о месте и роли Роспотребнадзора», поссоветов ей не читать лекции «профессору, академику и бывшему первому заместителю министра». Как считают аналитики, главной причиной подобных споров является то, что не вводя карантин, Белоруссия, по официальным данным, относительно спокойно проходит пандемию. Получить же какие-либо иные данные о реальной ситуации в стране сегодня не является возможным. При этом опираться на различного рода сообщения в телеграмм-каналах и оппозиционных СМИ пока не рискуют ни в России, ни в ЕС, ни в ВОЗ, довольствуясь лишь той информацией, которую до них доводит белорусское государство.

Таким образом, можно констатировать, что в ситуации с коронавирусной инфекцией власти Белоруссии официально сделали ставку на недопущение ухудшения социально-экономического положения в стране. Это связано не только с невозможностью оплаты простоя государственных предприятий, но и политической необходимостью. В преддверии президентских выборов, которые должны пройти в стране 9 августа, создание дополнительного напряжения в обществе из-за пандемии Covid-19 было признано недопустимым. Более того, постепенное уменьшение числа заболевших коронавирусом может свидетельствовать о том, что ко дню проведения голосования власти вполне могут объявить о своей победе на болезнью, что, по их мнению, только усилит их авторитет среди простых граждан. В то же время, реальные действия местных чиновников и представителей системы здравоохранения заставляют с крайней степенью осторожности говорить о том, что официальная информации о ситуации с Covid-19 в Белоруссии соответствует реальному положению вещей. При этом «коронапсихоз» белорусские власти, действительно, победить сумели.

Наталья Григорьева

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