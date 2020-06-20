Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня, приглашение КНР все еще в силе, говорится в сообщении Госдепа, распространённом в пятницу вечером.

Кроме этого госдеп напомнил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.

Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.


США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019
Путин рассказал о своей работе
Путин рассказал о своей работе
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру
Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание России
Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание России
Нумерология затмения 21 июня 2020 года: о чем предупреждают числа
Нумерология затмения 21 июня 2020 года: о чем предупреждают числа
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid за сутки
Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

Еще по теме

США назвали России условие для продления ракетного договора
Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
МИД КНР снова заявил: Китай не сядет за стол переговоров по ядерному оружию