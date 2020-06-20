Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

Анастасия Иванова

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня, приглашение КНР все еще в силе, говорится в сообщении Госдепа, распространённом в пятницу вечером.

Кроме этого госдеп напомнил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.

Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.

США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.