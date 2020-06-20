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Блогер показал разницу в поведении мужчин и женщин

Блогер показал разницу в поведении мужчин и женщинКадр: Trey Kennedy / YouTube

Блогер Трей Кеннеди (Trey Kennedy) записал видео, в котором решил показать разницу между поведением мужчин и женщин. Ролик, в котором он продемонстрировал, как, по его мнению, они реагируют на одни и те же события, опубликован на YouTube. В комментариях многие восхитились его способностью к перевоплощению и внимательностью к деталям.

К примеру, по мнению Кеннеди, когда женщины узнают, что у подруги появился новый возлюбленный, они задают очень много вопросов и ведут себя крайне эмоционально. Мужчина же, узнав о новой девушке друга, лишь спросил, как ее зовут. Кроме того, Кеннеди обнаружил разницу в их отношении к дружбе. К примеру, его женский персонаж говорит знакомой, с которой они общаются всего месяц, что та стала невероятно важным для нее человеком. Мужской же, напротив, безэмоционально сообщает другу, что они вместе уже 25 лет.

Кеннеди также продемонстрировал, что мужчины и женщины по-разному относятся к питанию, уходу за собой, общению с родителями или планированию свадьбы.

В комментариях к видео многие восхитились актерской игрой Кеннеди и тем, что он «знает все женские секреты». Пользовательница по имени Райли Пиклз (Riley Pickles) добавила, что он настолько хорошо изображает женщин, что ей немного страшно.

Однако некоторые посчитали, что сыгранные Кеннеди характеры неправдоподобны, потому что реальные люди так себя не ведут. «Такое чувство, что все женщины, которых он знал, были подружками невесты на свадьбе», — написал Эдди Хаким (Eddie Hackim). Некоторые пользователи отметили, что видео показалось им раздражающим, но признали, что он талантливо сыграл стереотипное поведение.

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По материалам: lenta.ru

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