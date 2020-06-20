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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 576 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 576 тысячФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 576 тысяч. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, с начала эпидемии в стране зарегистрировали уже 576 952 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период 8002 человека скончались, 334 592 человека излечились.

По данным на 19 июня, в стране было зарегистрировано 569 063 случая инфицирования в 85 регионах. Отмечалось, что за весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что страна достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса. По его словам, добиться этого России удалось благодаря наличию собственной технологической и производственной базы, а также консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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