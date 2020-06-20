Что пишут в Телеграме: 19 июня

Вадим Карасев

Ruposters собрал сообщения популярных телеграм-каналов о событиях 19 июня.

Канал "Рука рынка" публикует фотографии новой резиденции "Яндекса". Она будет строиться на месте гостиницы "Корстон" в Гагаринском районе. Первые этажи пойдут на кафе, аптеки и другие учреждения для всех. Сотрудникам же достанется собственная столовая, бассейн и терраса на крыше. Сколько стоит проект, точно неизвестно, но, по предварительным подсчетам, он обойдется в 55-62 млрд рублей (750-850 млн долларов).



1/32/33/3

Канал "Без комментариев" цитирует Владимир Жириновского. Лидер ЛДПР уже распределяет, кому в первую очередь должна достаться вакцина от COVID-19, а кто ее не должен получить никогда.

Идут испытания вакцины от коронавируса, скоро она будет готова. Мы настаиваем, чтобы все члены ЛДПР — 300 тысяч человек — первые получили вакцину. Членам КПРФ просим вакцину не выдавать вовсе.

Эколог Жора Каваносян съездил на место экологической катастрофы в Норильске и произвел свои замеры. Оказалось, нефтепродукты движутся в сторону Карского моря. Мероприятия по ликвидации эколог назвал профанацией, а Владимиру Потанину выдвинул два требования: прекратить скрывать масштабы ЧС и принять срочные меры по недопущению загрязнения акватории Карского моря.

Канал "Без рецепта" оценил стоимость лечения от COVID-19 в 44 тысячи рублей. Стоимость "Авифавира" составит 22 тысяч рублей за 40 таблеток, а для лечения нужно минимум две упаковки. "Авифавир" закупили 9 региональных медучреждений и 3 аптечные сети. Закупка при этом производится без тендера — у единственного поставщика.

Канал "ИА Стекломой" показал фотографию поваленного памятника первому президенту и отцу-основателю США Джорджу Вашингтону в Портленде. Бронзовую скульптуру повязали американским флагом и подожгли.

Канал "Daily Storm" опубликовал видео несчастного енота в Санкт-Петербурге. который забрался на дерево высотой в пятиэтажный дом и не может уже несколько дней оттуда слезть.



