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ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам

ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
Центризбирком в процессе подготовки общероссийского голосования по поправкам столкнулся с различными сложностями, в том числе с необходимостью обеспечить максимальную безопасность голосования для граждан, но при этом сделать его максимально открытым для общества, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Первого канала.

"Основная проблема - это то, чтобы обеспечить максимальную безопасность, развести потоки: кто-то приходит и уходит, чтобы люди не сталкивались, предложить виды голосования на воздухе, расширить голосование на дому. Вот все эти разнообразные виды голосования, при этом обеспечить максимальную открытость для общества, не допустить разного рода административного давления на людей", - сказала Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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