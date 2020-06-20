"Держи меня крепче": экспертное руководство по БДСМ для начинающих

Вадим Карасев

Сегодня интерес к БДСМ-практикам возрос как никогда. Хотя на эту тему писали еще маркиз де Сад, Полин Реаж, Пауло Коэльо и другие. Художественный кинематограф также не обошел вниманием подобные практики. Вспомним хотя бы "Венеру в мехах", "Девять с половиной недель", "Пятьдесят оттенков серого" или нашумевший фильм "365 дней". Вместе с экспертом попытались разобраться в основных принципах этой сексуальной практики.

Что такое БДСМ?

БДСМ — это термин, под которым подразумеваются отношения, построенные на базе господства с одной стороны и подчинения с другой. Он был введен в 1969 году Полом Гебхардом и впервые употреблен в его эссе "Фетишизм и садомазохизм", однако подобные практики были популярны еще в Древней Греции и Японии. Ученые предполагают, что Средние века, когда воспевалась возвышенная любовь к женщине, ее обожествление, послужили толчком для распространения БДСМ по всей Европе. Женщину не просто любили, ей поклонялись, потакали всем капризам (в том числе готовы были безоговорочно подчиняться) и прислуживали.

БДСМ можно условно разделить на три группы.

• BD (Bondage & Discipline) — связывание, ограничение и воспитание. Эмоциональное воздействие, но часто без интенсивной физической боли.• DS (Domination & Submission) — доминирование и подчинение. Эмоциональные воздействия, связанные со сменой ролей. Один из партнеров берет на себя ответственность за другого, требуя подчинения.• SM (Sadism & Masochism) — садизм и мазохизм. Непосредственное причинение и получение физической боли. Для реализации используются специальные девайсы. Роли определены, но действия могут не сопровождаться моральным унижением.





Цель всего происходящего — получение удовольствия участниками процесса.

На самом деле эта практика необязательно включает секс — некоторые действия и прелюдия возбуждают порой гораздо сильнее, чем сам половой акт. Связывание своего партнера, превращение в секс-раба, порка, привязывание за цепочку на шее и ползание на четвереньках — это всего лишь несколько примеров различных тематических сюжетов для БДСМ,

— объясняет эксперт-сексолог Аннабель Найт.

Принципы

Три главных правила: безопасность, добровольность и разумность. БДСМ строится на взаимности и согласии всех участников процесса, ни о каком принуждении и тем более насилии здесь речь не идет. Вспомните фильм "50 оттенков серого", где главные герои подписывали своего рода контракт. Этот акцент на информированном согласии имеет первостепенное значение в БДСМ. Перед практикой БДСМ нужно обсудить все нюансы с партнером, установить границы действий и выбрать стоп-слово. Но обо всем по порядку.





Многие люди думают, что БДСМ — это практика без каких-либо ограничений, однако это совсем не так, — говорит Ванесса Марин, сексолог из Лос-Анджелеса.

Принцип безопасности означает, что верхний (или доминант) берет на себя ответственность за нижнего (сабмиссива), контролирует его состояние и чувствует тонкую грань между риском и удовольствием, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью.

Принцип добровольности подразумевает, что люди сами соглашаются на все эксперименты. В любой момент можно сказать "нет".

Принцип разумности означает, что нужно с максимальной ответственностью подходить к подготовке и всегда ставить в приоритет здоровье. Нельзя выходить за рамки дозволенного.





Стоп-слово

Принято заранее вводить стоп-слово, которое гарантирует, что текущая сессия (именно так называется БДСМ-практика) немедленно прекращается, если что-то начинает выходить из-под контроля и человек его произнес, — объясняет Аннабель.

Это может быть слово, не связанное с сексом, например, "ананас". Как правило, стоп-словом пользуется нижний партнер, но его может произносить и верхний. Основное требование — чтобы его нельзя было произнести случайно. В США традиционно используется слово "муравьед" (Anteater).





Светофорная система

Каждый цвет (по аналогии со светофором) олицетворяет то, как человек себя чувствует и что хочет.

Красный означает "стоп", тогда партнер немедленно должен прекратить все, что делает.

Желтый означает "замедлиться", имеется в виду, что предел достигнут, или партнер ощущает физический дискомфорт.

Зеленый означает, что можно продолжать, когда все нравится и всем абсолютно комфортно.





Что значит быть доминантом или сабмиссивом?

По словам эксперта, для начала надо решить, кто будет играть доминирующую роль, а кто — подчиняться. Для обоих очень важно поменяться обеими ролями и сыграть обе роли. В БДСМ верхний — это доминирующий партнер, а нижний (сабмиссив) — тот, кто подчиняется. Однако нижний также может требовать выполнить определенные действия по своему выбору и даже настаивать на смене ролей, — говорит Аннабель.





Важно помнить, что, принимая роль "нижнего", вы не даете своему любовнику карт-бланш использовать вас так, как он считает нужным, — говорит эксперт.

Если в какой-то момент во время секса или игры БДСМ вы чувствуете, что партнер переходит границы, нужно сказать ему, как вы себя чувствуете. Необходимо поднять этот вопрос, если что-то вызывает дискомфорт, — говорит она.

Аннабель объясняет, что позиция покорного любовника зиждется на доверии и обучении. Это означает "отдать бразды правления от своего разума и тела партнеру". Быть покорным — значит отказаться от контроля, но при этом право голоса у вас, конечно, сохраняется. От "верхнего" партнера требуется минимальное знание анатомии и медицины вообще (желательны навыки оказания первой помощи), натренированность в обращении с применяемым "девайсом", соблюдение техник безопасности, рекомендуемых в конкретных случаях, общая осторожность и внимание. Для некоторых практик, например, плей-пирсинга (поверхностного прокалывания кожи иглами) нужны спецподготовка и много практики.

Топы сначала учатся плей-пирсингу на апельсинах, затем на охлажденной курице, а потом тренируются на собственном бедре,

— рассказывает Татьяна Никонова.





Для любителей шибари (японское искусство связывания) есть даже целые школы. Программа одного из таких столичных учебных заведений состоит из четырех уроков, которые проведут новичка от базовых навыков до умения делать простейшие подвесы. Мастера шибари говорят, что онлайн научиться технике тоже можно, но важны многие нюансы: толщина и материал веревки, сила натяжения, направление и место расположения веревки на теле модели, место крепления, сила привязывания. Поэтому легче один раз сделать это самому, чем смотреть ролики в сети.





БДСМ и секс-игрушки для начинающих

Аннабель предлагает парам-новичкам не использовать аксессуары, секс-игрушки и оборудование в первые несколько раз, а вместо этого полностью сосредоточиться друг на друге.

Привыкание к роли доминирующего любовника требует времени, — поясняет эксперт.





Популярность игрушек для бондажа взлетела за последние пару лет. Так что, как только будете готовы использовать секс-игрушки и аксессуары, выбрать будет из чего!





Повязки на глаза, наручники, наборы для бондажа, кляпы, маски, кнуты, ошейники, качели, крепежи — с ними интересно экспериментировать.

Радоваться и веселиться

Важно помнить, что это игра. Это просто еще один способ развлечься, исследуя то, что вы еще не пробовали раньше, и важно помнить об этом. Как и во всем, что происходит в спальне, главным приоритетом должно быть именно это: веселье, — отмечает эксперт.





Чтобы получать удовольствие, лучше всего быть расслабленным и всегда относиться с уважением к своему партнеру.





Психологический аспект

Опросы, проведенные в Университете Тилбурга, показали, что люди, практикующие БДСМ, отличаются более уравновешенным характером. Оказалось, что любители плеток, кляпов и латексных костюмов проявили больше выдержки, умения справляться с негативными эмоциями, открытости и чувствительности. Согласно крупному голландскому исследованию, люди, практикующие БДСМ, психологически здоровее окружающих.

Предполагается, что БДСМ — это такая же форма сексуальной активности, как и любые другие, соответственно, заниматься ей люди начинают в целях расслабления. Ранее распространенная позиция, согласно которой любители плеток таким образом пытаются скомпенсировать детские травмы и насилие, не особо подтверждается исследованиями, а среднестатистический практикующий БДСМ показывает лучшие показатели социального функционирования, — сказал психотерапевт Иван Чистяков.

Встречаются люди, практикующие в основном в сфере доминирования и подчинения. Они более склонны испытывать удовольствие от самого факта неравноправия со своим партнером, от контроля и власти над ним и от наступающей от этой власти ответственности. Им нравится чувствовать свою важность, свою значимость, — прокомментировал эксперт.

Порой серьезный мужчина хочет унижения, потому что в жизни берет на себя слишком много ответственности и иногда нуждается в психоэмоциональной разгрузке. Такой мужчина просто хочет снять с себя ответственность, подчиниться, почувствовать свою беззащитность и отдать бразды правления.

Партнеры должны понимать, что это только игра и метод психологической разгрузки, а изначальные роли в семье и после таких экспериментов у них сохраняются.

Подчиненный в постели мужчина не становится рохлей, подкаблучником. Он остается заботливым мужем и отцом, сильным и властным. Доминирующая в сексе женщина — это все та же женственная и нежная хранительница домашнего очага, ласковая мать и хорошая жена, — говорят эксперты.

По разным подсчетам, к БДСМ склонны от 2% до 65% населения. Как правило, за причиной такой направленности не кроется опыт детских травм и насилия. Как говорят эксперты, БДСМ-практики не мешают, а в некоторых случаях даже помогают установить близкие и доверительные отношения между партнерами. Годами психологи считали садомазохизм патологией и девиацией. Затем волна критики обрушилась на БДСМ-сообщество со стороны представительниц радикального феминизма.

Многие ставят знак равенства между практикой и поведением в реальной жизни, но нельзя забывать, что БДСМ — это всего лишь игра, где оба играют по одним и тем же правилам.

Ни в коем случае не стоит связываться с человеком, утверждающим, что все женщины по природе склонны быть нижними, не говоря уже о том, какие опасности таит в себе садизм, умноженный на сексизм. Как минимум такой человек подгоняет идеологическую базу под право гнать женщину на кухню или в постель по первому требованию, — пишет Татьяна Никонова.

Традиционно принято считать, что "верхними" становятся исключительно представители сильного пола. Однако, судя по многочисленным постам на форумах, это далеко не так.

Не все парни хотят нежности, многие хотят массаж простаты и вылизать чей-то каблук, — пишет девушка.





С чего начать?

Самый безопасный и распространенный прием — связывание (согласно опросам, о нем мечтают 46% мужчин и 52% женщин). Эксперты в этом деле советуют использовать веревку из натуральных волокон, например, хлопковую. Можно взять клейкую виниловую ленту, а для самых ленивых есть ремни-трансформеры, они служат для фиксации запястий и щиколоток.

Вернемся к простому варианту с веревкой. Для начала сложносочиненных узлов вязать не стоит, рядом всегда держите ножницы с тупыми концами, чтобы освободить "пленника": как только, так сразу. Придерживайтесь правила двух пальцев: чтобы между веревкой и телом можно было легко засунуть два пальца (этого расстояния хватит, чтобы не остались синяки).

Наручники, как правило, удобнее использовать. Бывают модели с манжетами (на липучке), чтобы "нижний" партнер не мог дотронуться до них. Наручники также пригодятся для экспериментов с продлеванием оргазма.

Еще одна безобидная практика — использование горячего воска. Но лучше все-таки капать на тело партнера воск не от обычной свечки (он может быть слишком горячим), а от специальной массажной. Они горят при более низких температурах, а потом превращаются в роскошное масло, которое можно использовать для эротического массажа.

Второй простой вариант — использование прищепок. Надеть их можно на кожу, мочки ушей, соски или мошонку (или половую губу). Использовать элементарно — просто резко снять, не разжимая, или надеть до легкого онемения, затем аккуратно снять. В секс-шопе вариантов полно, но самые рекомендуемые — с круглыми кончиками и регулируемой шириной, чтобы не испытывать боль. И про правила безопасности не забывайте: следите за временем (не держите прищепки долго), не должно быть сильных покраснений и посинений на местах зажима. Будьте особенно осторожны при наличии пирсинга.

Если готовы подняться на следующий уровень, купите кляп. Его использует доминант, чтобы заставить замолчать "нижнего". Это может быть очень возбуждающе и даст возможность высказать свои желания невербально.

Наконец, порка. Кожаные кнуты бывают очень стильными и разных дизайнов (дети не будут спрашивать, что это, если найдут хлыст). Начинайте с "мясистых" областей, таких как ягодицы или бедра, и избегайте менее защищенных мест, например, нижней части спины. Как для экономии средств, так и для безопасности хорошей идеей будет начать со шлепков руками, прежде чем покупать игрушки для игр.

Простые узлы, безопасные, мягкие наручники, нетугие ленты вряд ли испугают и вызовут отторжение. Игрушки покупать необязательно: прищепки, зубная щетка, воск от свечки, галстук — все это пригодится. Подключите фантазию, когда будете готовы к эротическому эксперименту!