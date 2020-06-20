Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2

Лидия Мартынова

У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", пишет Die Welt.

Немецкое издание констатирует, что газопровод практически построен. Кроме того, Москва нашла способ обойти американские санкции: раньше судно "Академик Черский" принадлежало "Газпрому", что грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, "Газпром" получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений, подчеркивает Die Welt.