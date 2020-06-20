Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию

Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию

Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию
Фото: https://www.amur.info/

Изменения в Конституцию РФ призваны обеспечить каждому россиянину качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил. На это обратила внимание доцент кафедры онкологии Амурской государственной медицинской академии Ольга Лысенко.

"Я буду голосовать за поправки в основной закон России. Мы понимаем, что перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем: увеличение количества населения, увеличение средней продолжительности жизни наших людей. И для решения этих задач всегда обсуждается вопрос доступной и качественной медицинской помощи независимо от того, где проживает человек. Достижение этих параметров сегодня уже возможно за счет того, что внедряются бережливые технологии в здравоохранении, активно развивается телемедицина", - заявила Лысенко.

Однако выравнивание качества медицинской помощи в регионах может быть достигнуто только путем выстраивания вертикали управления здравоохранением, уверена она. Эту вертикаль управления здравоохранением содержат поправки в статьи 71 и 72 Конституции РФ.

"Первый уровень - это полномочия федеральные. Российская Федерация сохраняет за собой правовые основы организации здравоохранения. Регионы России наделяются полномочиями координации вопросов здравоохранения, создания условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медицинской помощи, и, что самое главное, определяется ответственное отношение граждан к своему здоровью. Впервые, наверно, вот так звучит понимание здорового образа жизни, и как раз его формирование у населения является полномочиями региональных органов исполнительной власти", - подчеркнула доцент.

Ранее директор Центра духовно-нравственного воспитания "Исток" Виктор Бургер сравнил Конституцию 1993 года со свидетельством о рождении и указал на необходимость получить паспорт, аттестат зрелости.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию
Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость
Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика
Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика
Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения договоров
Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня
Белоруссия — страна, победившая «коронапсихоз»?
Белоруссия — страна, победившая «коронапсихоз»?
Битва платьев: Анжелика Тиманина против Полины Гагариной
Битва платьев: Анжелика Тиманина против Полины Гагариной
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные изменения многим Знакам Зодиака
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Известного американского актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Известного американского актера обвинили в изнасиловании
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40

Еще по теме

Сотрудники Военно-медицинской академии им С.М.Кирова получили награды Министерства обороны
Президент пообещал изучить предложенные Рошалем поправки
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 175-летию клиники акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.