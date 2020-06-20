Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию

Вадим Карасев

Фото: https://www.amur.info/

Изменения в Конституцию РФ призваны обеспечить каждому россиянину качественную и доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил. На это обратила внимание доцент кафедры онкологии Амурской государственной медицинской академии Ольга Лысенко.

"Я буду голосовать за поправки в основной закон России. Мы понимаем, что перед страной стоят серьезные задачи по решению демографических проблем: увеличение количества населения, увеличение средней продолжительности жизни наших людей. И для решения этих задач всегда обсуждается вопрос доступной и качественной медицинской помощи независимо от того, где проживает человек. Достижение этих параметров сегодня уже возможно за счет того, что внедряются бережливые технологии в здравоохранении, активно развивается телемедицина", - заявила Лысенко.

Однако выравнивание качества медицинской помощи в регионах может быть достигнуто только путем выстраивания вертикали управления здравоохранением, уверена она. Эту вертикаль управления здравоохранением содержат поправки в статьи 71 и 72 Конституции РФ.

"Первый уровень - это полномочия федеральные. Российская Федерация сохраняет за собой правовые основы организации здравоохранения. Регионы России наделяются полномочиями координации вопросов здравоохранения, создания условий для формирования здорового образа жизни, обеспечения и оказания доступной и качественной медицинской помощи, и, что самое главное, определяется ответственное отношение граждан к своему здоровью. Впервые, наверно, вот так звучит понимание здорового образа жизни, и как раз его формирование у населения является полномочиями региональных органов исполнительной власти", - подчеркнула доцент.

Ранее директор Центра духовно-нравственного воспитания "Исток" Виктор Бургер сравнил Конституцию 1993 года со свидетельством о рождении и указал на необходимость получить паспорт, аттестат зрелости.