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Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли

Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной болиАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, назвал самый опасный вид головной боли. Он рассказал об этом в эфире передачи «О самом главном», запись которой доступна на YouTube.

По словам доктора, головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — заявил Мясников. Он добавил, что надо срочно обратиться к врачу, если приступы головной боли сопровождается ухудшением зрения, онемением конечностей или провисанием носогубной складки.

Также стоит обратиться к специалисту, если боль усиливается при изменении положения тела или кашле.

Такие симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, что может быть следствием опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы. Мясников заключил, что в остальных случаях не стоит беспокоиться из-за головной боли. По его словам, головная боль в разной степени проявляется у всех людей из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы.

Ранее в июне стало известно, что Мясников подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой будут производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты. В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции.

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По материалам: lenta.ru

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