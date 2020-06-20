Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Два человека погибли в результате взрыва в Станице Луганской: что произошло

Два человека погибли в результате взрыва в Станице Луганской: что произошло

Два человека погибли в результате взрыва в Станице Луганской: что произошло

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В поселке Станица Луганская Луганской области около 16 часов прогремел взрыв в частном доме. Прибывшие на место полицейские констатировали, что от взрыва погибла семья: мужчина 58 лет и его 52-летняя жена.

Осмотр места происшествия позволил установить приблизительную картину случившегося. Мужчина был пьяным, на этой почве возник семейный конфликт, и в какой-то момент глава семьи достал гранату, предположительно Ф-1. В тесном помещении у людей не было шансов укрыться от взрыва. И муж, и жена получили смертельные травмы. Полицию на место ЧП вызвали соседи.

Напомним, похожая драма ранее разыгралась в Кропивницком. Военный пенсионер хранил дома гранату, после алкогольных возлияний решил взглянуть на нее и взорвал квартиру. А в Одессе пьяный житель города бросил гранату из окна квартиры во двор, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

350 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши
Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши
В галерее Главного храма ВС России вирутально увековечили предателей из РОА
В галерее Главного храма ВС России вирутально увековечили предателей
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Определена судьба возмутившей Белый дом скандальной книги
Определена судьба возмутившей Белый дом скандальной книги
В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою книгу
В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою
Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков
Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне

Еще по теме

В Донецкой области мужчина бросил в кафе гранату, есть раненые
Типичная Украина: В частный дом на Полтавщине бросили гранату
В Петербурге мужчина взорвал гранату на улице Константина Заслонова
В Винницкой области мужчина бросил гранату в дом бывшей сожительницы