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Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Федор Добронравов покинул театр СатирыФедор ДобронравовФото: globallookpress.com

Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию», — заявили представители театра. Там также подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли с его участием из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Добронравову разрешили въезд на территорию Украины. Запрет был наложен из-за поддержки присоединения Крыма к России, которое в Киеве называют аннексией.

Федор Добронравов — российский актер театра и кино. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста. Актер работал в Московском театре сатиры с 2003 года. Он снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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