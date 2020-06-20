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Федор Добронравов ушел из театра Сатиры

Федор Добронравов ушел из театра Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов написал заявление об уходе из театра Сатиры по собственному желанию, передает РИА Новости.

"Федор Викторович Добронравов написал заявление об увольнении из театра Сатиры по собственному желанию", — сказала представитель пресс-службы театра.

Те спектакли, в которых был занят актер в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог, добавили в пресс-службе.


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# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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