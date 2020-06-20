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ФК “Ростов” проиграл “Сочи” с разгромным счётом, причина - коронавирус

ФК “Ростов” проиграл “Сочи” с разгромным счётом, причина - коронавирус

Ситуация в футбольном клубе “Ростов” сейчас непростая - шесть основных игроков сидят в карантине из-за коронавируса. Впереди у команды была игра с “Сочи”, на которую пришлось ехать 17-летним футболистам из академии клуба.  Поражение было неизбежным. Матч закончился с разгромным счётом 10:1. Автором гола стал Роман Романов, который на первой минуте смог забросить мяч в ворота противника. Больше “Ростову” на поле не везло.

Эту ситуацию уже прокомментировал Василий Голубев, губернатор Ростовской области. Он возложил вину за случившееся на министерство спорта Ростовской области. По его мнению, спортивные чиновники не обеспечили соблюдение элементарных санитарных норм для игроков. В итоге - на матч пришлось ехать “необстрелянным воробышкам”, юношам 16-17 лет, которые три месяца не тренировались. Василий Голубев присутствовал на игре, после неё он поддержал игравших ребят в инстаграме, написав, что они всё равно победители.

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По материалам: u-f.ru

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