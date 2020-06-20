Гидрометцентр дал прогноз погоды на июль

Вадим Карасев

Людмила Паршина в качестве завлабораторией Гидрометцентра рассказала, каких сюрпризов можно ждать от июля в России.

Синоптик отметила, что июль вполне может оказаться под стать июню - теплым и достаточно сухим. Середина лета на юге страны, включая Краснодарский край и Крым, порадует высокими температурами до +28°С...-+33°С. Выше нормы на градус окажется в Поволжье и центре за “вычетом” Предуралья и Кировской области. Что касается осадков, то небольшие их объемы придутся на восток Центрального округа, а также, частично, на Поволжье. Куда большие объемы осадков следует ждать жителям НАО и Мурманской области.

Превышение температурной нормы в июле также возможно в Якутии за “вычетом” северных ее районов, в Магаданской, Иркутской, Амурской областях, на Камчатке и севере хабаровского края. Теплее, нежели обычно, будет на Алтае и в Алтайском крае, севере Красноярского края.

Меньше повезет жителям юга Тюменской области, Омской, Томской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской областей. Там июль ожидается прохладный, отмечает "Российская газета". Чуть ниже нормы или в ее пределах прогнозируется в июле в центре Хабаровского края, как впрочем и на севере Приморского края.

В Москве в июле воздух будет прогреваться до +23°С…+28°С в дневное время, и до +12°…+17°С - в ночное. Синоптики обещают 94 мм осадков.

Читайте также: Ростов ожидает резкое изменение климата