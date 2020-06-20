Глава Ростуризма развеяла главные домыслы об отдыхе на юге и масочном режиме

Вадим Карасев

Глава Ростуризма Зарина Догузова поведала, как на самом деле будет выглядеть отдых на российском юге в текущих условиях. Она отметила, что совсем от ограничений отказаться будет нельзя, но отели не превратятся в обсерваторы.

Догузова пояснила, что ношение масок будет обязательным лишь для закрытых помещений, а вот пляжи и улицы от них будут “освобождены”. На телеканале "Россия 1" она заявила, что в тандеме с Роспотребнадзором была проведена масштабная работа, итогом которой оказалась ликвидация пунктов, смущавших всех еще1,5 месяца назад.

А именно, на пляжах будет достаточно санобработки лежаков и соблюдения дистанции. Бассейны и рестораны станут работать в штатном режиме. На открытом воздухе не будет ограничений и для активных видов спорта.

Фейк о запрете на заселение в один номер неженатых пар был также опровергнут главой Ростуризма. Что касается цен, то по итогам мониторинга они остались на уровне 2019 года.

Догузова подчеркнула, что сейчас делается все возможное для обеспечения россиян безопасным и комфортным отдыхом в рамках страны.

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