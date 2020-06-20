Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на последнюю неделю июня поможет правильно подготовиться к завершению месяца. Период с 22 по 28 июня будет благоприятным не для всех. Астрологи расскажут, как справляться с неудачами и проблемами.

Учитывая, что это довольно непредсказуемый период, в который можно ждать любой непредвиденной опасности, стоит развивать интуицию и свои скрытые способности. В этом вам помогут полезные упражнения. Шестое чувство будет полезным, особенно в периоды большой опасности или в минуты принятия сложных решений, но забывать о здравом смысле также не стоит.

Овен

У Овнов на этой неделе начнется череда мелких проблем, которые могут выбить их из колеи. В связи с этим нужно относиться ко всему проще и не лезть на рожон. Не стоит слишком резко отвечать провокаторам и негативно реагировать на критику. Счастье ждет тех, кто умеет оставаться предельно спокойными в любой ситуации.

Овнам поможет общение с самыми верными Знаками Зодиака. Такие люди будут очень хорошими помощниками и товарищами, смогут подарить Овнам любовь. Астрологи рекомендуют не гнаться за эгоистичными и предвзятыми людьми, которые могут доставлять лишь боль и проблемы. Выходные можно посвятить смене обстановки и легкому шопингу.

Телец

Уже в самом начале недели астрологи настоятельно рекомендуют Тельцам очистить свою энергетику от негатива при помощи трех полезных способов. Дело в том, что звезды и планеты будут наиболее деструктивными в среду и четверг, 24 и 25 июня. Нужно как следует подготовиться к этим двум дням, чтобы пережить бурю. Далее наступит период спокойствия.

На выходных стоит посвятить себя домашним делам, уборке, общению с близкими. Эксперты не советуют покидать родной город и выходить без надобности из дома, за исключением случаев, когда захочется просто подышать свежим воздухом. Легкие прогулки в уединении помогут Тельцам обрести просветление и обдумать важные проблемы.

Близнецы

У Близнецов начинается благоприятное время для любовных приключений. Чтобы привлечь успех не только в этой сфере, но и в других, астрологи советуют им научиться мыслить позитивно. В таком случае эта неделя будет очень удачна для новых начинаний, финансовых прорывов и рабочего успеха.

Близнецам повезет в творчестве, если они чаще будут слушать свое сердце. В амурных делах не помешает нестандартный подход. Это поможет произвести впечатление на вторую половинку либо понравившегося человека. Звезды на стороне Близнецов, но свое преимущество они могут растерять очень быстро, так что нужно смотреть в оба и не рисковать.

Рак

У Раков самой важной станет сфера денег и работы. В привлечении удачи помогут пять сильных финансовых талисманов. Это идеальное время для заключения сделок и для покупки дорогостоящих товаров и услуг. Больше всего будет везти тем Ракам, которые занимают высокие должности.

В любовных делах лучше занять ведомую позицию, чтобы не отвлекаться от работы и дел. Если же ни дел, ни работы нет, можно посвятить больше времени второй половинке. Это прекрасное время для отпуска, смены обстановки. Если Раки недавно потеряли работу, лучше приступить к активному поиску вакансий. Вдохновиться помогут близкие люди.

Лев

Львам звезды и планеты не помогут, но и мешать не будут. Для достижения успеха этим людям потребуется настроить себя на нужный лад. Аффирмации на успех, удачу и процветание помогут им в этом. Неделя будет очень приятной и динамичной. Нужно будет быстро думать, быстро делать и оставаться хладнокровными в любой ситуации.

Мир не всегда предсказуем и добр. На этой неделе Львам нужно помнить об этом каждую секунду. Хорошо развивающиеся события могут в одну секунду обернуться против них, особенно в пятницу и субботу. В эти два дня Львам лучше заниматься только тем, что они умеют лучше всего. Также не помешает на этой неделе сделать генеральную уборку.

Дева

Существует как минимум пять ситуаций, в которых стоит прислушиваться к интуиции. На этой неделе такие ситуации могут происходить чаще. Девы славятся своим умением выходить из самых сложных ситуаций победителями. Для этого нужно лишь немного веры в себя и помощи окружающих. С 22 по 28 июня не стоит стесняться просить кого-то о поддержке.

Самые благоприятные дни недели — понедельник, четверг и пятница. 22 июня не стоит сидеть без дела — нужно будет вливаться в дела и работу с первых минут. Это поможет не нажить себе проблем во вторник и среду. Отличным способом расслабиться будет общение с близкими людьми, детьми и второй половинкой. Не стоит надолго уходить в себя.

Весы

У Весов ожидается рядовая неделя, но будут и опасности. Например, если слишком сильно уставать, можно отпугнуть удачу и навлечь на себя проблемы со здоровьем и настроением. Нужно бороться с энергетическим истощением, чтобы не попасть в черную полосу. Очень важно поддерживать хорошее расположение духа, стараться решать проблемы сразу, без промедления.

Вторая половина недели покажется благоприятнее первой. Это связано с тем, что к среде или четвергу неурядицы уже не будут казаться чем-то из ряда вон выходящим. Эти семь дней станут проверкой Весов на прочность. Бояться не стоит, ведь трудности делают людей сильнее и лучше.

Скорпион

Существует три знака, которым не везет с деньгами. Скорпионам астрологи настоятельно рекомендуют на этой неделе как можно меньше общаться с такими людьми, делиться с ними своими планами и вести с ними финансовые дела. Это идеальное время для Скорпионов-одиночек, которые привыкли все делать сами.

В любовной сфере наступает период оттепели, когда любые ссоры и конфликты наконец остаются в прошлом. Полезно будет просить прощения у тех, кого пришлось обидеть в прошлом, а также дарить свое прощение обидчикам. Не стоит держать негатив в себе, ведь обиды и нерешенные проблемы пожирают человека изнутри. Пришло время освободиться.

Стрелец

Начало недели будет идеальным для повышенной активности и для домашних дел. Можно сделать уборку по правилам фэн-шуй, чтобы стабилизировать потоки энергии в доме или в офисе. Очень важно поддерживать порядок всю неделю, чтобы эта внешняя гармония отражалась позитивно на внутреннем мире Стрельцов.

Стрельцам очень повезет в любовной сфере. Звезды и планеты помогут им найти вторую половинку либо подскажут, как укрепить уже существующие отношения. Главное — не уходить в себя и не дистанцироваться от людей. Вполне вероятно, что неделя отметится яркими знакомствами, приятным общением, флиртом и романтикой.

Козерог

Козерогам на этой неделе придется полагаться лишь на себя в делах и работе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не рассказывать никому о своих планах. В противном случае договоренности могут сорваться и стать причиной возросшей неуверенности. Успех и деньги любят тишину. Это значит, что не стоит также хвастаться своими достижениями перед окружающими.

В любовной сфере ситуация будет аналогичной. Если хочется найти любовь или решить проблемы в отношениях, нужно делать это самостоятельно, без привлечения третьих лиц: они могут все испортить. Нужно больше времени проводить в поисках, если хочется найти любовь как можно скорее. Все, кому хорошо и в одиночестве, почувствуют прикосновение удачи в других сферах.

Водолей

Водолеев в период с 22 по 28 число ожидает не самое простое время. Астрологи рекомендуют не надеяться на помощь окружающих. Стоит проверить свое окружение на наличие представителей хитрых Знаков Зодиака. Если таковые есть, лучше держаться от них подальше, по крайней мере, до пятницы. В пятницу звезды с планетами станут более позитивными, поэтому опасность уйдет.

На выходных ожидается прилив энергии и сил, удачи и вдохновения. Можно будет заняться творчеством либо взять на выходные работу на дом. В таком случае получится по-другому взглянуть на привычные задачи. Домашняя обстановка будет располагать к созидательной деятельности, так что на выходных можно как следует потрудиться.

Рыбы

У Рыб начинается период, когда стоит быть осторожнее с тратами. С 23 по 25 июня возможны непредвиденные расходы, поэтому стоит пользоваться заговорами на удачную покупку. Это будет время, когда лучше считать деньги, не отходя от кассы, и быть предельно внимательными с переводами и вложениями средств. Не стоит давать людям взаймы.

В сферах работы и любви ситуация будет более стабильной. На этой неделе Рыбам удастся угнаться за двумя зайцами одновременно — преуспеть и в делах, и в отношениях. Нужно лишь правильно все спланировать заранее. Неделя подходит для флирта и знакомств, совместных дел со второй половинкой.