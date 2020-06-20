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Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения договоров

Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения договоров

В Госдепартаменте США проанализировали соблюдения СССР и Россией договоров о контроле над вооружениями за последние 35 лет.

Результаты этого исследования опубликованы в докладе, который подготовил помощник госсекретаря Кристофер Форд. Из документа можно сделать вывод о том, что лучшим периодом стали последние годы «холодной войны» и первые годы после нее.

«Москва позиционирует себя как готовую к переговорам и, действительно, начала обсуждать с нами будущее концепций контроля над вооружениями… Однако, к сожалению, история американских отчетов о соблюдении за последние 35 лет показывает, что Кремль склонен относиться ко многим своим обязательствам и обещаниям в сфере контроля над вооружениями просто как к вариантам», — говорится в докладе.

По версии Госдепартамента, Россия стала агрессивно соперничать в вооружении и не соблюдать обязательства с 2000-х годов. В докладе Форда утверждается, что когда СНВ-3 вступил в силу в 2011 году Россия уже несколько лет разрабатывала новую ракету SSC-8 (российская классификация 9М729). Вашингтон считает, что это нарушало Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отметим, что обвинения в адрес России в несоблюдении договоров по ядерным и ракетным вооружениям традиционно предшествуют односторонним действиям США, которые направлены на подрыв этих самых договоров.

Так было с договором ДРСМД, и теперь такая же участь готовится для договора СНВ-3 (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В Вашингтоне не желают его продлевать и пытаются найти для этого веский повод.

Вероятно таким поводом может стать «нежелание» России привлечь к переговорам о новом соглашении Китай. Понятно, что Москва просто не может принудить к этому Пекин, который от такого участия отказывается.

Зато у Вашингтона в результате появляется возможность заявить, что Америка сделала «все, что смогла» для сохранения мира и теперь может «умывать руки».

Ранее ИА Newstes сообщало, что США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над вооружениями, которые начнутся в Австрии 22 июня.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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