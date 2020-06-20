Грозовые дожди и яркое солнце: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Сегодня, 07:28 Алексей Вольцев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В выходные, 20 и 21 июня, в Украине будет переменчивая погода — дожди с грозами и жара. Только в восточных областях страны сохранится сухая и солнечная погода.
По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 20 июня, на большей части страны ожидается от + 26 до + 31 градуса, на востоке — до +33 градусов, на западе будет прохладнее — до + 24 + 28 градусов.
Практически такая же погода сохранится и в воскресенье, 21 июня. В Киеве, где накануне видели необычное облако в виде «ядерного гриба, местами кратковременный дождь, гроза. Температура — до +28 + 30 градусов.
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По материалам: fakty.ua