Группа The black eyed peas выпустила новый альбом Translation

Анастасия Иванова

. Музыканты из американской хип-хоп группы The black eyed peas представили в Сети новый восьмой студийный альбом Translation.

В трек-листе 15 песен, в том числе "Mamacita", которая была выпущена в апреле. Эта композиция, записанная с пуэрто-риканским певцом Ozuna, стала главной и задала тон всему альбому.

Рэперы will.i.am (Уильям Адамс), apl.de.ap (Аллен Пинеда Линдо) и Taboo (Хайме Луис Гомес) сочетают в Translation хип-хоп с поп-музыкой, а еще с реггетоном и трэпом. Поэтому все композиции получились динамичными и веселыми.

В записи некоторых треков приняли участие Шакира, Tyga, Ники Джем, Бекки Джи и French Montana.