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Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши

Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши

Отношения России и Польши в настоящий момент находятся на самом низшем уровне из всех возможных, что противоречит интересам обеих стран.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие и они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — сказал он.

Кремлевский спикер отметил, что конфронтационные настроения Варшавы вызывают у Москвы сожаление. При этом он не уверен, что причину этой конфронтации нужно искать в общей истории России и Польши.

«Мы сожалеем в этой связи, и, в данном случае, является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет — это трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы. Мы сожалеем в этой связи», — заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Дмитрий Песков заявил, что Польша сама по себе не представляет угрозы для России. Однако ее готовность предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может представлять реальную опасность.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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