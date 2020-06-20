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Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом

Илон Маск решил шантажировать американские власти заводомФото: Aly Song / Reuters

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск решил шантажировать власти Техаса. Компания предложила построить в городе Остин завод и создать необходимые во время пандемии коронавируса рабочие места, но только при условии предоставления налоговых льгот, следует из официальных документов, опубликованных на этой неделе.

В настоящий момент Tesla выбирает место под строительство завода, в которое планирует инвестировать около миллиарда долларов. Предполагается, что площадь предприятия составит около пяти миллионов квадратных футов (46 гектаров). На производстве будет задействовано пять тысяч человек. Завод займется выпуском электрических пикапов Cybertruck, а также кроссоверов Model Y.

В качестве вариантов рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома). Последний город руководство компании считает предпочтительным, и для выравнивания условий работы от Техаса потребуются налоговые послабления. Переговоры пока продолжаются.

США переживают невиданный со времен Великой депрессии спад занятости и безработицу на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сокращение рабочих мест превысило в два раза то, что было зафиксировано во время кризиса 2007-2009 годов.

Всего за месяц карантин практически разрушил крупнейшую экономику мира. Ожидается, что по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12 процентов ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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