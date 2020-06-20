Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай

Лидия Мартынова

Первый поезд из российско-китайского транспортно-логистического центра "Белый Раст" в Подмосковье в четверг отправился по маршруту Европа-Китай.

Через 15 дней состав доставит в Цзинань 61 контейнер с изделиями из дерева, промышленным сырьем и продовольствием. В обратном направлении пойдут вагоны с индустриальным оборудованием, бытовой техникой и одеждой.

"Белый Раст" в 30 километрах к северу от Москвы создан китайской корпорацией Liaoning Port Group и РЖД. Реализацию проекта начали в 2017 году. Теперь его намерены превратить в крупнейший международный логистический центр в столичном регионе. Работы там не приостанавливались даже в условиях эпидемии COVID-19.