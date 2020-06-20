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«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусеФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Радиостанция «Эхо Москвы» была оштрафована по решению мирового суда в Москве за распространение заведомо недостоверной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решения суда от 5 и 15 июня.

5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

15 июня «Эхо Москвы» получило штраф в размере 60 тысяч рублей за аналогичное нарушение. В обоих случаях радиостанцию привлекли к ответственности за новости о коронавирусе. Главред «Эха» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о штрафах и заявил, что в первом случае наказано было само СМИ, а во втором — главный редактор сайта Виталий Рувинский. Причиной стало цитирование выступления политолога Валерия Соловья. Венедиктов отметил, что наказание будет обжаловано.

Ранее в июне Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении Юлии Латыниной. Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы». Позднее радиоведущая признала, что озвучила фейковую информацию, и извинилась за это.

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По материалам: lenta.ru

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