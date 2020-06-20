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Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки

Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
Банк России в пятницу для поддержки экономики и стимулирования спроса снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт и вывел ее на новый исторический минимум в 4,5%. После такого "щедрого" шага регулятор не исключил, что на следующем заседании может взять паузу - все будет зависеть от ситуации. Пока ясно только одно: таких шагов от ЦБ пока больше ожидать не стоит, регулятор по-прежнему предпочитает аккуратные решения.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением ЦБ: регулятору в условиях экономического спада и подавленной инфляции необходимо создавать условия для будущего восстановления потребительского спроса.


Совкомбанка Кирилл Соколов.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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