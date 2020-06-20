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Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ

Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ
Высказанная в статье президента России Владимира Путина инициатива об организации встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН выглядит закономерно на фоне вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, и напряженности в отношениях между ведущими державами планеты, высказал мнение РИА Новости эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Ваххаб.

Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.

# Россия
По материалам: ria.ru

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