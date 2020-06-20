Эксперт предрек Дурову главную роль в процессе, который положит конец монополии США

Вадим Карасев

Одной из самых обсуждаемых новостей в интернет-сообществе стала разблокировка Роскомнадзором популярного мессенджера Telegram. Эксперты по-разному относятся к этому событию. Председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов пророчит Павлу Дурову особую роль в процессе, который положит конец монополии США в финансовых и цифровых сферах.

Юрист убежден, остро назрела ситуация, когда IT-отрасль нуждается в международном глобально-цифровом союзе (Global Digital Allianсe). Негосударственная независимая структура могла бы взаимодействовать и с правительствами государств, и с создателями криптовалюты с соблюдением норм крипто- и кибербезопасности.

Ярослав Богданов отмечает, что все лучшие лидеры криптоиндустрии – это выходцы из бывших республик Советского Союза. В большой массе, они преследуются американскими спецслужбами и часто обвиняются в нанесении ущерба безопасности США. Павел Дуров, в том числе, пострадал от монополии Штатов. Американские регуляторы заставили его закрыть перспективный блокчейн-проект TON, в который инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов. Криптовалюту Gram, которую бизнесмен хотел запустить приравняли к ценным бумагам, в результате стартап прекратил существование, а Дуров обвинил США финансовом диктате, пишет журнал «Внешнеэкономические связи».

Председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах отмечает молниеносную реакцию председателя ФРС Джерома Пауэлла, заявившего в день разблокировки Telegram, что Соединенным Штатам необходимо срочно заняться разработкой и введением собственной криптовалюты. Все это напоминает пассажира, который пытается заскочить в последний вагон. Ведь еще в конце января глава американского Минфина говорил об отсутствии планов в США введения национальной криптовалюты как минимум пять лет. Взаимные реверансы между Дуровым и РКН, а также курс Китая и Европы на создание национальных цифровых валют заставляют Вашингтон реагировать стремительно.

Ярослав Богданов убежден, на фоне происходящего Павел Дуров мог бы стать одним из сооснователей независимого глобально-цифрового Альянса, который станет регулятором криптоиндустрии. Global Digital Alliance поставил бы точку в монополии США, потому что смог бы взаимодействовать и с лидерами и компаниями в криптоиндустрии, и с национальными правительствами.

Ярослав Богданов – председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. В данный момент Фонд занимается защитой акционеров банка «Снорас» (Snoras) незаконно национализированного правительством Литвы в 2011 году, делом с обманутыми вкладчиками банка «Траст» и другими аналогичными делами.