Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон

Анастасия Иванова

Необходимости ставить антивирус на современные смартфоны практически нет, хотя и стоит учитывать несколько нюансов, рассказал агентству “Прайм” директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.

По его словам, вопрос установки антивируса зависит от операционной системы устройства. Так, на iOS нет смысла устанавливать антивирус: все приложения загружаются только из официального магазина, в который они попадают только после прохождения проверки.

“Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы”, — отметил эксперт.

В этом отношении Android лояльнее к начинающим разработчикам, поэтому есть возможность снять ограничение на установку программного обеспечения из сторонних источников.