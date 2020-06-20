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Киев на грани ужесточения карантина: Кличко рассказал, когда это может произойти

Киев на грани ужесточения карантина: Кличко рассказал, когда это может произойти

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вслед за Винницкой и Житомирской областями ужесточить карантин могут и в столице страны. Причина — в высоком уровне заболеваемости коронавирусом в Киеве.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

«На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, — ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель», — сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

«Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям», — сказал мэр Киева.

Напомним, что после печально известных «антирекордов коронавируса» Минздрав инициировал усиление контроля карантинных мер в Украине. Прежде всего речь идет о транспорте, и в некоторых супермаркетах. Так, региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям могут принимать максимально жесткие решения, вплоть до полного запрета деятельности определенных заведений, в т. ч. ночных клубов.

Ранее сообщалось, что в Украине до перехода к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 985 случаев с летальным исходом и 16 033 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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