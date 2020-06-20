Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости

Вадим Карасев

Новые трейлеры, обвинения и сплетни — рассказываем о самом интересном, что случилось в мире кино за неделю.

Джуд Лоу в роли проблемного бизнесмена в тизере фильма "Гнездо"

В сети появился тизер-трейлер драмы "Гнездо" (The Nest) с Джудом Лоу в главной роли.

Актер сыграл талантливого и успешного предпринимателя Рори, у которого уже есть все, что можно пожелать: процветающий бизнес, роскошный особняк, красавица и умница жена, послушные дети. Однако героя манят новые вершины, и в погоне за властью и деньгами он переезжает из США в Великобританию. В новой стране у Рори начинаются неприятности, и теперь он вынужден лгать, предавать и изворачиваться, чтобы удержаться на плаву.

Режиссером стал Шон Дуркин, за плечами у которого только один полнометражный фильм "Марта Марси Мэй Марлен" 2011 года. Премьера картины "Гнездо" состоялась еще в январе на кинофестивале "Сандэнс", но до российского проката лента по понятным причинам доберется только осенью — 24 сентября.





В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль "Горький"

Медленно, но верно киноиндустрия приходит в себя после пандемии. Первая ласточка — IV фестиваль нового российского кино "Горький fest", который был под угрозой отмены из-за эпидемиологической обстановки, но все-таки состоится: смотр пройдет с 17 по 23 июля в Нижнем Новгороде.

Полным ходом идет прием заявок на участие в конкурсе, за первые дни мы получили более 300 работ, что говорит о повышенном интересе к фестивалю со стороны коллег-кинематографистов. Уверен, что нам будет чем порадовать и удивить наших гостей и зрителей,

— отметил президент фестиваля Михаил Пореченков.

Конечно, фестиваль пройдет с учетом всех требований безопасности, а потому организаторы запланировали показы на открытом воздухе, онлайн-трансляции и даже подумывают об автокинотеатре.

Программа фестиваля "Горький fest" собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики.

Все подробности можно узнать на сайте фестиваля.

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о выдающемся советском режиссере Андрее Тарковском, чьи фильмы "Сталкер", "Андрей Рублев", "Зеркало" и другие считаются классикой, наравне с работами Федерико Феллини и Микеланджело Антониони, и регулярно входят в списки лучших кинопроизведений всех времен.





Александр Кайдановский в фильме Андрея Тарковского "Сталкер"

Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали огромное влияние на мир кинематографа и продолжают служить бесконечным источником вдохновения для кинематографистов всех поколений. Для нас честь продолжить работу с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с поистине уникальным видением, которое нам не терпится перенести на экран,

— рассказал один из продюсеров сериала Илья Стюарт.





Кирилл Серебренников

Сценарий напишет сам Серебренников, другие подробности проекта пока неизвестны. Дата премьеры тоже: возможно, выпуск запланируют на 2022 год, когда Тарковскому могло бы исполниться 90 лет.





Андрей Тарковский

Первые фото со съемок "Аватара-2"

Джеймс Кэмерон возобновил съемки продолжения фильма "Аватар" в Новой Зеландии и вернулся на съемочную площадку — в сети уже появились фото, доказывающие, что работа идет полным ходом. Так, снимком с площадки в инстаграме поделился продюсер франшизы Джон Ландау:

Использовал iPhone, чтобы сделать фото первого съемочного дня после возобновления производства сиквелов "Аватара",

— написал он.

Съемки должны были начаться еще в апреле, но были заморожены из-за пандемии коронавируса. Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка в Новой Зеландии улучшилась, правительство страны сняло рад ограничений для киноиндустрии. Джеймс Кэмерон тут же вылетел на съемки и, отсидев 14 дней на карантине, наконец приступил к работе.

О сюжете "Аватара-2" пока известно немного. Скорее всего, действие будет происходить через несколько лет после событий оригинального фильма: у главных героев, Джейка и Нейтири, родится дочь, и все вместе они покинут родной дом и начнут свое путешествие по Пандоре.





Фильм "Аватар" вышел в 2009 году и стал самым кассовым фильмом всех времен практически во всем мире — этот рекорд был побит лишь десять лет спустя с выходом супергеройского блокбастера "Мстители: Финал". "Аватар" получил три премии "Оскар", стал культурным феноменом и, по мнению многих, открыл новую эру в производстве научно-фантастических фильмов.





Актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Проблемы с законом грозят 26-летнему американскому актеру Энселу Эльгорту: звезду фильмов "Дивергент", "Виноваты звезды", "Малыш на драйве" и многих других обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. По словам пострадавшей девушки Габби, в 2014 году актер познакомился с ней в Snapchat: Габби на тот момент было 17 лет, Энселу — 20. На первом же свидании молодой человек изнасиловал девушку:

Он знал, что это мой первый раз, но не спросил меня, хочу ли я заняться сексом. Я рыдала от боли, я не хотела этого,

— заявила Габби.





Энсел Эльгорт в фильме "Виноваты звезды"

Она отметила, что все эти годы молчала по просьбе актера: якобы Эльгорт просил ее не рассказывать никому о произошедшем, поскольку это могло бы навредить его карьере. Габби заявила, что сама она до сих пор страдает от посттравматического расстройства и панических атак и сейчас ходит к психотерапевту.

Сам Энсел Эльгорт пока никак не прокомментировал эту информацию.





Энсел Эльгорт в фильме "Дивергент"