Косачев указал на условие заключения соглашения по вооружениям

Влада Некрасова

Соглашение по ядерным вооружениям России, Китая и США если и будет заключено, то только исходя из суверенных интересов Москвы и Пекина, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом в субботу сообщает РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединённые Штаты вряд ли продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III), если к переговорам не подключится Китай. Так американский политик прокомментировал предложение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, отметив, что Литва является сильным союзником НАТО и другом США.

По мнению сенатора, единственное, что в этом комментарии отвечает реальности — так это констатация места Литвы в современных международных отношениях, определяемого исключительно слепой верностью США и готовностью подыгрывать при любых обстоятельствах. «Всё остальное — будет определяться не США и не Литвой. И станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай», — заявил Косачев.

СНВ-III был подписан в 2010 году и рассчитан на 10 лет с возможным продлением на пять лет. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Для осуществления целей и положений договора стороны создали Двустороннюю консультативную комиссию.

Договор остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

В начале мая политолог Александр Асафов выразил мнение, что в ближайшее время Вашингтон может принять попытки наладить сотрудничество с Москвой. Однако, по его мнению, Россия так и останется для США геополитическим оппонентом.